Casablanca y Quillota se movilizaron en emotiva "Marcha con Alma 2026" por los derechos de las personas mayores

En Casablanca y Quillota, además de las comunas de La Florida, Ñuñoa, Buin, Talca, Linares y Talcahuano, cientos de personas mayores participaron en la “Marcha con Alma 2026”, iniciativa que invitó a residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a salir de sus hogares y recorrer las calles de sus barrios, acompañados por equipos de trabajo, cuidadores y voluntarios.

La jornada estuvo marcada por el entusiasmo, la compañía y la integración comunitaria, permitiendo que personas mayores, tanto a pie como en sillas de ruedas, abandonaran por unas horas sus residencias para encontrarse con sus comunidades y visibilizar la importancia de garantizar sus derechos y participación en la sociedad.

"El objetivo es celebrar la vida, visibilizar a las personas mayores y reivindicar su derecho a seguir participando de la sociedad, aportando su experiencia y sus capacidades".

CASABLANCA Y QUILLOTA

En la región de Valparaíso, las actividades se desarrollaron desde las 15:00 horas, con punto de partida en los respectivos hogares de Fundación Las Rosas. En Casablanca, el recorrido comenzó en el Hogar María Inmaculada, ubicado en Inés Parada 111, mientras que en Quillota los participantes se reunieron en el Hogar San Alberto Hurtado, en Vicuña Mackenna 18.

Durante los recorridos, vecinos y miembros de las comunidades locales se sumaron a la actividad, colaborando con los desplazamientos y compartiendo una jornada de encuentro con los residentes de los ELEAM.

La iniciativa también permitió canalizar el apoyo de la comunidad mediante la entrega de donaciones de alimentos no perecibles, útiles de aseo y artículos de higiene personal, elementos destinados a contribuir a las necesidades de las personas mayores que viven en estos establecimientos.

OCHO COMUNAS

La actividad se desarrolló de manera simultánea en ocho comunas de distintas regiones del país, con delegaciones que iniciaron sus recorridos a las 15:00 horas desde sus respectivos hogares.

En la región Metropolitana, participaron las comunas de La Florida, desde el Hogar Cardenal José María Caro, ubicado en Las Gardenias 9613; Ñuñoa, desde el Hogar Nuestra Señora de la Paz, en Pedro Torres 831; y Buin, desde el Hogar Santa Teresa de los Andes, ubicado en Camino Buin Maipo 3236.

En tanto, en la región del Maule, las actividades se realizaron en Talca, desde el Hogar Madre del Buen Consejo, en 18 Norte con 8 1/2 Oriente B N° 2815, y Linares, desde el Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Linares, en General Barbosa #1145.

Finalmente, en la región del Biobío, la convocatoria tuvo lugar en Talcahuano, específicamente en el Hogar Santa Teresa de Calcuta, ubicado en Manuel Barros Borgoño 3510.

Los participantes representaron a cerca de 30 mil personas mayores que viven en ELEAM vinculados a Fundación Las Rosas, SENAMA y otras instituciones a nivel nacional, poniendo en el centro de la discusión la necesidad de avanzar hacia una sociedad que reconozca y valore el aporte de las personas mayores.

"La iniciativa busca también generar una conversación sobre la forma en que Chile enfrenta el envejecimiento y promover cambios culturales y medidas concretas frente a situaciones como el abandono y la soledad".

La “Marcha con Alma 2026” fue organizada por Fundación Las Rosas, Reale Seguros y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, como parte de las actividades preparatorias del Día del Patrimonio Social, que se celebrará en todo el país los días 4 y 5 de diciembre.

La conmemoración busca relevar la solidaridad y el voluntariado como componentes esenciales del patrimonio vivo nacional, promoviendo espacios de participación y encuentro entre las distintas generaciones y comunidades.

PURANOTICIA