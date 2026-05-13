Vivienda de material mixto fue destruida por incendio en Quilpué: seis damnificados

Un incendio estructural se registra en la comuna de Quilpué, donde una vivienda de material mixto se encuentra completamente envuelta en llamas.

La emergencia se registra en la intersección de las calles El Ocaso con Kuhlmann, lo cual motivó el despacho de las unidades 41, 11 y 21 del Cuerpo de Bomberos.

Los voluntarios de la institución trabajan intensamente en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Información preliminar indica que la casa habitación afectada se encontraba completamente consumida por las llamas al momento de la llegada de los equipos de emergencia, por lo que las labores se concentran en contener su magnitud.

En paralelo, se solicitó la presencia de Carabineros para apoyar el procedimiento y colaborar con el resguardo del perímetro mientras se desarrolla el operativo.

Una vez controlada la propagación, se trabajó en la remoción de los puntos calientes para evitar que el fuego volviera a rebrotar en la estructura afectada.

Asimismo, se indicó que la emergencia dejó a seis personas damnificadas. No obsatnte, no se ha informado de personas lesionadas ni de las causas del incendio.

PURANOTICIA