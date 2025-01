Carter vuelve a emplazar a Matthei por Primarias, aunque se abre a juntar firmas y llegar a primera vuelta: "No lo descarto"

Si bien, la derecha tiene un gran abanico de nombres para presentarse a la Elección Presidencial del 16 de noviembre próximo (a diferencia de la izquierda que actualmente no tiene a ninguna figura clara), lo concreto es que la gran disyuntiva que se abre en las dos "almas" de la oposición dice relación con la posibilidad de hacer primarias.

Y aunque en primera instancia Evelyn Matthei –quien asoma como la carta más que segura de Chile Vamos– dijo que quería participar en una gran primaria del sector, lo cierto es que con el paso del tiempo este discurso se ha ido moderando. Para qué decir lo que ocurre más hacia la derecha, donde José Antonio Kast se ha negado siempre.

Pero en esta nebulosa se encuentran otras cartas de oposición que también sueñan con poder competir para llegar a La Moneda, como es el caso de Ximena Rincón (Demócratas), Franco Parisi (Partido de la Gente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Rodolfo Carter (independiente, ex Unión Demócrata Independiente).

Justamente esta poca claridad que existe en la derecha de cara a lo que podría llegar a ser una Gran Primaria del sector o, de lo contrario, si llegarán con sus seis o siete cartas (se cree que el Partido Social Cristiano también podría presentar candidato) a la papeleta de la primera vuelta de mediados de noviembre, fue analizada en profundidad por Rodolfo Carter en conversación con «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl.

En primer lugar, el ex Alcalde de La Florida reconoció que ve en Chile Vamos "pocas ganas" de que haya Primarias para enfrentarse a Evelyn Matthei, la más que segura candidata presidencial del bloque y primera mayoría en todas las encuestas.

En ese sentido, expuso que "yo no diré nunca una palabra que permita que alguien diga que ataco en lo personal a Evelyn Matthei. Se ha tratado de impedir la Primaria diciendo que 'Carter destruirá a Evelyn y que le dirá cosas feas'. Primero: eso es no conocerme. Algo deben saber que yo no sé, que hace que le tengan tanto susto a la competencia".

"Segundo: yo nunca he traspasado el límite de lo humano con nadie. Jamás me referiré a algo personal de un adversario político. Puedo ser muy duro en la crítica política, pero no ando imputando delitos a diestra y siniestra. No soy el senador Ossandón con Piñera. Él era infamante con Piñera, sin pruebas y con la pachotada y a mí me da vergüenza ajena cuando la gente habla así. Pero después andaba tirándose encima del cajón cuando murió el Presidente", continuó el abogado de profesión.

Rodolfo Carter también aclaró sobre este punto que "yo lo que sostengo de Evelyn Matthei –y de cualquier candidato presidencial– es que los chilenos no tienen por qué dar nunca más un cheque blanco. Los chilenos tienen derecho a preguntar antes de probar o de elegir a este nuevo auto; hacerle preguntas a los candidatos, preguntar si enfrentarán a los narcos de verdad y si van a pagar los costos".

Una vez dicho esto, expresó que actualmente no ve con malos ojos juntar firmas y llegar como candidato independiente a la primera vuelta presidencial: "Sí, puedo juntar las firmas y si no hay primarias, la posibilidad es que haya muchos candidatos de oposición. Juntar firmas no lo he descartado. No descarto juntar firmas y llegar a primera vuelta, desde luego que no, porque hay un tema de respeto mínimo en la coalición. Que no se olvide Chile Vamos que el Alcalde con más votos en la historia de Chile Vamos en la elección pasada era el Alcalde de La Florida y yo ejercía ese cargo".

"Lo que es intolerante son las mentiras. Los chilenos no tienen por qué aceptar que les toquen una parte del cuerpo, porque en el fondo es: 'Yo quiero primarias, pero por debajo dicen que 'no hay primarias y que vamos a impedirlas'. ¿De verdad nos toman por tan estupidos? ¿Que no se dan cuenta? Lo hemos visto durante años, donde decían que no tocarían las pensiones y llegan a acuerdo por las pensiones y las tocan. Con esto no quiero decir que no se pueda hablar de pensiones, pero no les puede haber dicho a los que votaron Rechazo que no permitirían un sistema de reparto y que la plata les pertenece, y tres señores a escondidas durante meses negociaron a espaldas de todos los chilenos con la Ministra del Partido Comunista", agregó.

Sobre esta posibilidad de juntar firmas y llegar a la primera vuelta, Carter ahondó diciendo que "sí, me han dicho muchas veces las personas que me aprecian: 'Con la pistola sobre la mesa, di que vas a primera vuelta'. Pero yo creo que esa es una mala noticia para Chile. Que haya Parisi, Kast, Kaiser, Rincón, yo, algún Social Cristiano y Matthei. ¿Se dan cuenta el ridículo que vamos a hacer? Con probablemente un solo candidato de izquierda al frente. Vamos a tener candidatos de 10% o 12% contra un candidato de 35% o 40%. Entonces la señal de derrota es feroz. Por eso la ecuación correcta es unidad, con respeto, y la forma de resolverlo es a través de una Primaria, entendiendo que Republicanos desde un principio dijo que no".

El ex Alcalde de La Florida comentó a «Políticamente Directo» que "van a pasar dos cosas: antes eran come y calla, antes los políticos decían y los chilenos decían ya. El costo reputacional para un candidato que se niega a hacer Primarias, después de decir que sí quería... mentir no es gratis en Chile. La gente no es lesa".

"En el futuro, la mano tendrá menos dedos, pero el que seguro va a sobrevivir será éste (muestra el índice) porque está todo el mundo mirando el teléfono y haciendo scroll. Hoy todo el mundo ve todo el día el teléfono y está hiperinformado. La senadora Allende y Fernández podrán inventar la excusa que quieran, pero los chilenos abrumadoramente se dieron cuenta que era un negocio. Si Evelyn Matthei no cumple su compromiso de que haya Primarias, ella podrá decir que fueron los alienígenas, que fueron los reptilianos largos o cortos, pero los chilenos no le van a creer y va a partir coja".

Finalmente, y ante la consulta de por qué a Evelyn Matthei se le exigen Primarias y no a José Antonio Kast, el independiente sostuvo que "porque Kast dijo desde un principio que no porque no confía en Chile Vamos; y Matthei dijo desde un principio que quería Primarias. Además Kast –y creo que está equivocado, que debería ir a Primarias y se lo he dicho, que lo ideal es que haya una sola Primaria– poniéndome en el lugar de Republicanos, una cosa tan sensible como las pensiones, a ellos los madrugan con un acuerdo y no los hacen parte, y ni siquiera se lo comentan. Entonces, ¿tú podrías confiar en ir a una Primaria con alguien que negocia con los comunistas y que te deja afuera?

Cabe hacer presente que en lo inmediato, Rodolfo Carter tiene aún las esperanzas de ser candidato presidencial y competir en una Gran Primaria de Chile Vamos, donde se defina la carta del bloque para llegar a la papeleta de noviembre; aunque –como se pudo advertir en sus respuestas– tampoco ve con malos ojos juntar firmas y llegar como candidato independiente. Pero en el caso que ni lo uno ni lo otro prospere, el ex Alcalde de La Florida tiene otra carta bajo la manga: el Senado por Valparaíso, ciudad donde nació y donde su familia completa vive y/o vivió. Esta opción también es tomada en cuenta por el abogado, quien cerró la entrevista con Puranoticia.cl asegurando que su familia "estaría orgullosa" de que su nieto, sobrino e hijo represente a su región.

PURANOTICIA