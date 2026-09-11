Cartagena y San Antonio buscan frenar vertederos clandestinos en límite comunal

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, se reunió con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, para abordar la problemática de los vertederos clandestinos y la acumulación de basura en el límite entre ambas comunas.

Durante el encuentro se constató que, con el paso de los años y el crecimiento de nuevas edificaciones, los límites comunales en este sector se han desdibujado, dificultando determinar con claridad las competencias de cada municipio frente a situaciones como la disposición ilegal de residuos y la limpieza del lugar.

Como primer acuerdo, ambas municipalidades realizarán la próxima semana una reunión de trabajo entre sus direcciones jurídicas y de Obras Municipales, con el objetivo de revisar los antecedentes territoriales y establecer un plan de acción conjunto.

La alcaldesa Silva señaló que “este es un problema que afecta directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y que requiere coordinación entre ambos municipios. Más allá de los límites administrativos, tenemos que ser capaces de buscar una solución concreta y evitar que estos sectores sigan transformándose en vertederos clandestinos”.

La próxima semana se realizará la primera mesa técnica entre los equipos de Cartagena y San Antonio, instancia en la que se definirán las acciones para intervenir el sector y dar una solución concreta a los vecinos afectados por la acumulación de basura y escombros.

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