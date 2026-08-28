Cartagena busca reforzar presencia policial con proyecto de anexo PDI en Barrio Estación

La alcaldesa de Cartagena, Lily Silva, sostuvo una reunión con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna Lozano, para abordar las principales necesidades de seguridad de la comuna y plantear la posibilidad de avanzar en la factibilidad de un anexo de cuartel de la PDI en las cercanías del Barrio Estación.

El encuentro –gestionado por el senador Andrés Longton– permitió abordar la necesidad de proyectar nuevas capacidades policiales para la comuna. La propuesta del municipio se enmarca, además, en el proceso de recuperación integral que se busca impulsar en el Barrio Estación, uno de los sectores históricos de la ciudad.

El terreno donde se proyecta esta iniciativa pertenece a Ferrocarriles del Estado (EFE), entidad que ha demostrado un permanente compromiso con la recuperación del sector y que ha trabajado de manera coordinada con el municipio para avanzar en acciones que permitan mejorar y recuperar este importante espacio.

“El Barrio Estación es un sector histórico de Cartagena, pero también concentra hoy una gran preocupación de nuestros vecinos en materia de seguridad. Por eso estamos buscando soluciones concretas y una recuperación integral. Queremos que este espacio vuelva a ser un lugar para las familias y, en ese desafío, fortalecer la presencia de la PDI puede ser un aporte muy importante”, señaló la alcaldesa Silva.

La jefa comunal recalcó que "tenemos toda nuestra voluntad y nuestros equipos técnicos a disposición para avanzar en este proyecto. Si queremos que Cartagena tenga mejores condiciones de seguridad en el futuro, debemos ser capaces de planificar y desarrollar desde hoy los proyectos que necesitaremos mañana”.

Por su parte, el senador RN por la región de Valparaíso, Andrés Longton, destacó tras la cita que "la alcaldesa ha hecho una gran labor tratando de combatir, junto a las policías y las instituciones correspondientes, el fenómeno de la delincuencia que está afectando a Cartagena. Vamos a seguir trabajando para que las necesidades de la comuna sean escuchadas y se traduzcan en soluciones concretas”.

Finalmente, el director general de la policía civil, Eduardo Cerna, comentó al respecto que "siempre es importante tener una comunicación directa con las autoridades comunales, conocer su realidad y saber cómo podemos, dentro de nuestras funciones investigativas, aportar a la seguridad de la ciudadanía”.

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