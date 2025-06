Carolina Tohá a fondo: confía en la unidad tras la Primaria, critica radicalización de la derecha y apuesta por lista parlamentaria común

A poco más de un día de la Elección Primaria Presidencial, instancia donde la ciudadanía definirá al candidato que representará al oficialismo en los comicios generales de noviembre, una de las cartas que competirá en el proceso, Carolina Tohá, conversó con Puranoticia.cl respecto a lo que ha sido este camino trazado tras salir del Gobierno y, principalmente, de lo que le espera desde el día después de la votación.

En primer lugar, la militante del Partido por la Democracia (PPD) y carta del Socialismo Democrático (también conocido como ex Concertación), destacó el clima que se ha armado tras la Primaria, lo que la ha llevado a sentirse "satisfecha" al recordar que justamente fue ella una de las principales promotoras de llevar a cabo este proceso para que el progresismo en su conjunto compitiera unido contra las derechas representadas por figuras como Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi.

"Yo tenía una opinión de antes de decidir ser candidata, en el sentido de que el progresismo tenía que hacer una Primaria, y que esta sea competitiva, porque las Primarias de mentira las haces solo para confirmar al ganador, que ya sabes de antemano, entonces eso no genera interés. Acá se armó algo competitivo, de que hay algo que se juega, y eso ha ayudado a prender los ánimos y veo a la gente atenta a lo que se discutió y a lo que se resuelva el domingo", sostuvo Carolina Tohá.

LA GRAN INTERROGANTE

Pero una de las grandes interrogantes que deja el proceso, tiene que ver con las garantías de que efectivamente toda la izquierda se ponga detrás del ganador en la Primaria, algo que ha quedado en duda tras algunas declaraciones de ex personeros ligados a la ex Concertación, quienes no ven con buenos ojos apoyar a cartas como Jeannette Jara (Partido Comunista) o Gonzalo Winter (Frente Amplio) si es que vencen el domingo. Así lo ha manifestado –por ejemplo– el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Sobre este punto, la ex Ministra del Interior expresó que "no tengo ninguna duda de que nos pondremos de acuerdo. Creo que –primero– somos fuerzas políticas que tenemos una palabra, una historia y vamos a estar a la altura de esa historia; segundo, porque los debates de la Primaria son los que se tenían que dar. Es verdad que ha habido cosas que no gustan, que estuvieron de más, que a una le dolieron, pero que se pongan puntos arriba de la mesa, que se vea que somos distintos, que tenemos desacuerdos, que en esto podemos criticar, creo que es parte del debate que una elección debe tener y no creo que se haya excedido el límite de lo razonable".

Junto a reconocer que sí hubo "algunas personas" o "cosas puntuales" que traspasaron ese límite, la candidata presidencial del Socialismo Democrático hizo un llamado a que "no hay que quedarse con eso porque el grueso del clima estuvo en un tono adecuado y después tenemos una razón poderosa para ponernos de acuerdo, y es que en Chile y en el mundo hay una ola de derecha muy dura y no queremos que eso pasa acá. Eso es un aliciente para poner por encima de cualquier cosa".

RADICALIZACIÓN DE LA DERECHA

Así es como luego apuntó sus críticas a sus contrincantes de derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano), de quienes sostuvo que "pese a tener historias distintas, en teoría ellos son parte de la misma ola de derecha que se ha radicalizado. Teóricamente Matthei es menos radical (que Kast), pero se ha radicalizado también, ha ido en la misma dirección. Esta ola la ha empujado hacia allá y uno ve a una derecha diciendo cosas que hace tiempo atrás no hubiera dicho y plegándose a propuestas que hacen sus competidores por la derecha, un poco en la dinámica en la que están ellos y eso para Chile es muy lamentable".

"En la Elección Presidencial pasada teníamos a una izquierda radicalizada y hoy es más equilibrada, y la que se ha radicalizado ahora es la derecha, con posturas radicales no sólo en lo programático, sino que en lo políticio, con posturas agresivas, de agresión... y ni hablar de los planteamientos de Matthei en materia de derechos humanos, que para todos fueron impactantes por la manera en que se refirió a los crímenes de la dictadura cuando dijo que 'eran inevitables'. Eso entra en otra dimensión. Yo veo a una candidatura que se restó de acuerdos, que criticó esfuerzos en materia previsional o en el Ministerio de Seguridad, y ahora últimamente dice que valoran eso que eso se logró, pero cuando había que estar ahí prefirió plegarse con la gente del Partido Republicano, que eran suspicaces y se restaron", complementó.

DIFERENCIAS CON COMUNISTAS

Tras hablar de radicalización en las candidaturas de derechas, la militante del Partido por la Democracia se refirió a su contendora Jeannette Jara y al Partido Comunista, reiterando que "la experiencia internacional del comunismo no es buena desde el punto de vista de los valores progresistas, de tener justicia social y que personas más humildes tengan un buen pasar, porque en países con esta experiencia política eso no sucede: son paises donde hay muchas carencias, retrasos y donde no hay democracia. Entonces, total distancia con esas experiencias internacionales".

No obstante a aquello, precisó que "el Partido Comunista en Chile, pese a tener un vínculo con esta experiencia, tiene su propia historia y en eso hemos sido aliados muchas veces. Ellos nunca han atentado contra la democracia y cuando han sido parte de equipos de Gobierno han sido aliados muy leales, así que no tengo dudas que el PC será colaborador y constructivo, y que vamos a encontrar las maneras de poder limar asperezas. Soy una candidata repsonsable y estoy trabajando para ganar, pero en cualquier escenario, hemos trabajado juntos muchas veces y hemos construido unidad y encontraremos las maneras para resolver estas diferencias".

LISTA(S) PARLAMENTARIA(S)

También se refirió a lo que pasará en noviembre, pero en torno a la Elección Parlamentaria y el camino que elegirá la izquierda para competir. Al respecto sostuvo a Puranoticia.cl que "primero, yo soy partidaria de la unidad. La mecánica de las listas es una cosa que tiene que ver con ingeniería electoral, pero el mensaje que hay que entregar es de unidad. Espero –ganando la Primaria– contar con un apoyo transversal y muy amplio de partidos, desde la izquierda al centro, y que compitan unidos en la Elección Parlamentaria. La mejor manera de competir unidos y ser competitivo es con lista única. Eso maximiza la elegibilidad de las listas, pero no es fácil porque son muchos partidos y hay que tener un ejercicio de pragmatismo y generosidad".

Luego manifestó que "espero que eso sea lo que impere, pero si eso no fuera posible, que se haga de tal manera que sea acordado y conversado, con todos detrás de un mismo proyecto presidencial y con un mensaje de unidad. Pero eso dependerá de los partidos, porque uno como candidata no entra directamente en negociaciones, ya que sería contraproducente. Mi mensaje es el de unidad, ojalá con lista común y si no, hacerlo de una forma que apoye y aporte a la unidad y no que fracture al sector".

Finalmente, Tohá subrayó que "es muy importante lo que se va a vivir, ya que estamos en un momento donde se juegan cosas muy esenciales en Chile y en el mundo: hacia dónde va el progreso y qué tipo de sociedad queremos ser a futuro. Hoy tengo los ojos puestos en el mundo que tenemos frente a nosotros y creo que Chile tiene muchas posibilidades, a pesar de todas las adversidades mundiales, pero estamos en una posición privilegiada del punto de vista de potencial económico, de lo que hemos aprendido con dos procesos cosntitucionales fallidos, y lo que hemos aprendido es que el país lo hacemos entre todos y que vamos a avanzar si tenemos un proyecto de desarrollo que convoque a todas las fuerzas y a quienes tienen que aportar".

Cabe recordar que la Elección Primaria Presidencial del oficialismo se llevará a cabo este domingo 29 de junio a lo largo de todo el territorio nacional, donde Carolina Tohá (Socialismo Democrático) se enfrentará voto a voto con Jeannette Jara (Partido Comunista), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y todos los entretelones de este trascendental proceso podrás seguirlo a través de todo el ecosistema informativo con el que cuenta Puranoticia.cl.

PURANOTICIA