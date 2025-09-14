Carolina Marzán tras muerte de “Negrito” en Quilpué: “Escalofriante y aberrante; de una maldad sin límite”

Parlamentarios de distintos sectores expresaron su rechazo y anunciaron acciones judiciales tras el asesinato de “Negrito”, el perro comunitario del Hospital de Quilpué que murió producto de un disparo presuntamente efectuado por un funcionario policial.

La diputada Carolina Marzán (PPD) calificó el hecho como “escalofriante y aberrante; de una maldad sin límite, más aún si el principal acusado es un funcionario policial”. La parlamentaria confirmó que junto a directivos del recinto hospitalario ingresarán una querella en las próximas horas. “Es un hecho escalofriante, tremendamente doloroso. Un perrito comunitario del hospital de Quilpué brutalmente asesinado. Un ser sintiente al que toda la comunidad le tenía mucho cariño y cuidaba de manera responsable”, señaló.

Marzán agregó que “el hombre que lo mató merece las máximas sanciones frente a un ser indefenso que no pudo siquiera defenderse. Me sumaré a la querella que presentará el Hospital de Quilpué para pedir las máximas sanciones para quien cometió este horrible asesinato. Debemos hacer justicia por Negrito y por todos aquellos seres sintientes que tienen el derecho a la vida y que nosotros tenemos la obligación de cuidar”.



En tanto, el diputado Diego Ibáñez (FA), en compañía de organizaciones de funcionarios del hospital —entre ellas FENPRUSS, ASENF y FENATS— presentó una denuncia ante el Ministerio Público para exigir que se investigue la muerte del animal. “Negrito era parte de una comunidad que lo acogió y lo cuidó con cariño. Su asesinato nos indigna profundamente y nos duele a todas y todos. Este acto de crueldad no puede quedar impune”, sostuvo el legislador.

La Fiscalía Local de Quilpué ya se encuentra a cargo del caso, luego de que Carabineros ingresara la denuncia durante la madrugada. Según información preliminar, el autor de los disparos sería un funcionario de la Policía de Investigaciones en su tiempo libre.

Tanto autoridades locales como el propio hospital han condenado el hecho, confirmando la presentación de una querella y reiterando que “Negrito era parte de la vida diaria del recinto”, lo que aumenta el dolor de la comunidad frente a este caso de maltrato animal que ha generado amplia conmoción.

PURANOTICIA