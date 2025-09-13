Indignación en Quilpué: Horrendo crimen de “perrito” comunitario del Hospital por manos de funcionario de la PDI

Total indignación existe en la comunidad hospitalaria del centro asistencial de Quilpué luego que quedara al descubierto un horrendo crimen en contra de un “perrito” comunitario que por años fue acogido y cuidado por funcionarios, funcionarias y vecinos del Hospital.

“Negrito” era el nombre de este cachorro quien murió en forma instantánea tras ser baleado en su cabeza.

Según testigo del hecho en el momento en que acariciaba a Negrito este salió a ladrar como lo hacía habitualmente, instante en el que recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte inmediata. La mujer señaló que increpó al autor, quien con actitud agresiva le ordenó retirarse del lugar y se identificó verbalmente como policía, sin mostrar credenciales. Posteriormente, se le habría confirmado que se trataba de un funcionario de la PDI. La testigo advirtió además que ella misma estuvo en riesgo, ya que el disparo ocurrió a escasos metros de distancia.

Eduardo Molina, presidente FENPRUSS hospital de Quilpué destacó que “Negrito fue parte de la vida diaria de nuestro hospital. Su asesinato nos duele profundamente, pero también nos moviliza. Cómo trabajadores del Hospital de Quilpué nos unimos en este gran dolor, exigimos justicia por la muerte de nuestro amigo y compañero perruno. Nos hemos unido con ASENF y FENATS Hospital de Quilpué para denunciar estos gravísimos hechos.”

VERSIONES ENCONTRADAS

“Negrito era parte de una comunidad que lo acogió y lo cuidó con cariño. Su asesinato nos indigna profundamente y nos duele a todas y todos. Este acto de crueldad no puede quedar impune”, señaló el diputado Diego Ibáñez.

Además, mencionó que la versión entregada por la testigo debe ser aclarada con máxima urgencia: “El Ministerio Público y la propia PDI deben actuar con transparencia y rapidez para determinar responsabilidades. Si se confirma, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad, por el uso de un arma fiscal contra un animal comunitario indefenso”.

MUNICIPIO DE QUILPUÉ PRESENTARÁ QUERELLA

Por su parte el Municipio de Quilpué anuncio una querella tras conocerse de este brutal hecho de violencia en contra de un animal ocurrido en la comuna.

Esta acción legal será por el delito de Maltrato Animal y se interpondrá en contra de quienes resulten responsables, por el asesinato de esta mascota comunitaria.

La alcaldesa Carolina Corti, señaló que “Los animales son parte de nuestras vidas y familia. Cuando hablamos de respeto y justicia también hablamos de los animales y la ley de tenencia responsable, así lo establece. Por lo anterior, es que recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho”.

La pena que arriesgan él o los responsables es de 541 días a 3 años de presidio, pena de multa y una pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales”.

VERSIÓN DE FISCALIA

Por su parte la Fiscalía informó que ingreso folio por denuncia al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia por los hechos ocurridos está madrugada en Quilpué, esto por parte de Carabineros. Se dio a conocer además que ya habían dejado irse a la persona que disparó. De igual manera se encargaron diligencias las que serán remitidas a la fiscalía local de Quilpué donde quedará la investigación.

