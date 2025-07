Carolina Marzán por inclusión de Sharp como opción oficialista por el Senado: "Lista tiene que ir más allá de intereses o incomodidades"

A la espera que el Consejo Nacional del Partido por la Democracia (PPD) ratifique a Carolina Marzán como su candidata al Senado por Valparaíso, la actual diputada analizó con Puranoticia.cl los aspectos centrales que marcarán la Elección Parlamentaria de noviembre próximo, donde las dirigencias del oficialismo siguen negociando un acuerdo que les permita competir con lista única en esta carrera al Congreso.

En ese sentido, analizó las incomodidades o molestias que pudieran generar en algunos partidos las candidaturas de ciertos nombres de otras colectividades, como por ejemplo podría llegar a pasar si finalmente deciden incorporar a Jorge Sharp como carta oficialista para competir por el Senado por Valparaíso para el periodo 2026-2034, algo que no caería nada de bien en el Frente Amplio o incluso en la Democracia Cristiana.

Al respecto, la diputada Carolina Marzán sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "mi foco no está en los otros candidatos, sino que mi foco está en el trabajo en el territorio que hemos desarrollado, que lleva años, desde que ingresé al Congreso. Ese es un tema que definirán finalmente las mesas de los partidos. Lo que me importa es que el acuerdo que se tome sea el mejor acuerdo político, entendiendo que necesitamos una lista robusta de representación para el Congreso".

Luego, la parlamentaria PPD continuó su respuesta indicando que "tenemos la amenaza real de una derecha que trae unas modificaciones de gobernar que son tremendas, que sería un retroceso horrible para el país. Entonces tenemos que hacer una lista que vaya más allá de los intereses o incomodidades de ciertas personas que puedan ir en esa lista. Yo soy bien disciplinada, confío en las decisiones del partido, converso con el partido, soy la presidenta regional, tengo contacto con lo que mi región quiere, entonces hay que dejar de lado las cosas que incomoden o molesten".

"Esa es una cosa que no va en la lógica de lo que yo creo a nivel de comportamiento. Yo tengo temas que para mí son bien especiales. Al momento de votar y decidir, tengo que pensar en la comunidad y no en mis incomodidades personales", prosiguió.

Respecto a los nombres que el oficialismo podría presentar para competir por los escaños en el Senado por Valparaíso, la presidenta regional del PPD indicó que "en temas de otros partidos uno no se puede meter porque son definiciones internas, pero si me preguntas, por lógica, no sé lo que resuelva el Frente Amplio, pero uno piensa inmediatamente en esto de el que tiene mantiene y hoy tienen a un senador, que es Juan Ignacio Latorre y, por consecuencia, pensamos que va a seguir, que lo van a apoyar porque ha sido un periodo de ocho años y legalmente puede ir por un segundo".

En cuanto a los otros cupos, recordó que "en el PPD el senador Ricardo Lagos no puede competir y también el PS en la región tiene representanción, con figuras importantes. Nosotros dialogamos harto con el PS, somos muy camaradas, muy fraternales y respetuosos en nuestro trato. Somos de acá y eso es muy importante y veo que para las personas también. Ser del terreno, porque conoces la dinámica de las personas, que es distinta a las de Santiago. En la región las personas son bien empoderadas y dicen que en general no les gusta y rechazan a los de afuera. Quienes vengan de afuera tendra que hacer un gran trabajo para que la gente los reciba y les crea que sus posturas son auténticas, genuinas y no por intereses políticos partidistas".

Respecto de su opción de competir por el Senado en Valparaíso, Marzán subrayó que "eso está hace tiempo sobre la mesa, con apoyo de la mesa y también de las mujeres de mi partido". Junto a recordar que figuras como Adriana Muñoz y Francisco Vidal le han dado su apoyo, comentó que "yo creo que el trabajo habla por sí solo. Lo otro sería inventar. Cuando me dicen que ya ando en campaña, la verdad es que antes de jurar el 2018 ya estábamos en ejercicio. Antes de eso, a través del teatro en poblaciones y con trabajo social, siempre hemos estado con un trabajo de vocación".

No obstante a los apoyos recibidos, será en el Consejo Nacional del Partido por la Democracia donde se adoptará la decisión final, que resolverá si Carolina Marzán competirá por el Senado o si será inscrita para buscar la reelección en la Cámara.

