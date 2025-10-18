Carolina Marzán oficia a Servel por limitaciones de personas en situación de discapacidad

La diputada y candidata al Senado por la Región de Valparaíso Carolina Marzán ofició al Servicio Electoral (Servel) para conocer si se han adoptado medidas para subsanar las dificultades que enfrentan las personas en situación de discapacidad para participar en las elecciones de noviembre.

Un estudio realizado por Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) reveló que un 32% de personas en situación de discapacidad no pudo votar en las pasadas elecciones, debido a dificultades de acceso a los locales de votación, transporte inaccesible y desconfianza en las instituciones.

Al respecto, Marzán señaló que “cuando hablamos de inclusión, hablamos de que el Estado debe sin excusas generar las condiciones para que todas y todos los habitantes del país puedan ejercer el derecho a voto sin inconvenientes”.

La parlamentaria recalcó que “es urgente subsanar los obstáculos; esperamos que el Servel nos informe para conocer las medidas que se ha adoptado al respecto, de tal forma que las personas neurodivergentes, analfabetas o personas adultas mayores vean facilitada su participación en el proceso electoral. Sufragar es un derecho humano”.

Por otra parte, la diputada insistió en la relevancia de avanzar en el proyecto que presentó para incorporar fotos a las papeletas de votación, de tal forma, “que las personas analfabetas o personas adultas mayores vean facilitada su participación efectiva en procesos electorales”.

