Carola Julio y los motivos de su candidatura a Diputada: “Toda mi vida he veraneado en el Distrito 6 (...) eso me marcó mucho”

Carola Julio, periodista y recordada ex panelista de programas de farándula como «SQP» y «Primer Plano», busca ahora dar un giro en su carrera pública, asumiendo una candidatura a Diputada por el Distrito 6, como independiente pero en cupo de Evópoli, partido integrante del conglomerado de centro-derecha Chile Vamos.

En conversación con Puranoticia.cl, la profesional formada en la Universidad del Pacífico destacó los lazos que la unen con la región de Valparaíso, especialmente con las comunas de Quilpué y Limache, lugares con los que mantiene vínculos desde hace más de dos décadas y donde afirma veranear de manera constante durante 25 años.

La profesional que hace años se dedica al diseño de interiores también abordó lo que significa para ella dar el salto desde el mundo televisivo a la política, una transición que reconoce como un desafío y una nueva etapa en su carrera, marcada por la exposición mediática y ahora por la búsqueda de un espacio en el Congreso Nacional.

Respecto a los motivos que tuvo para aceptar una candidatura por el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso, expresó a Puranoticia.cl que "yo toda la vida he veraneado en el Distrito 6. Cuando chica, mi mamá trabajaba en el Banco del Estado y nos mandaban a los hijos de funcionario al balneario que se llama El Retiro de Quilpué. Entre los 9 y los 14 años, mi mamá me mandó todos los veranos y los inviernos. Ahí di mi primer beso, ahí empezaron estos encuentros en la noche para bailar. No sé, eso partía a las 9:00 y terminaba a las 11:00 de la noche. Hacíamos alianzas, competencias de liderazgo y la verdad es que a mí eso me marcó mucho".

Pero sus recuerdos con la zona no sólo se remontan a la niñez y adolescencia, ya que Julio comentó que "mis suegros vivieron muchos años en Limache, entonces pasamos tardes, días y fines de semana en familia. Limache es una zona maravillosa, rural, y nada me gustaba más que salir a buscar antigüedades, en una zona que está llena de antigüedades. Además yo tengo casa en una de las comunas del distrito".

Respecto a este transitar entre la farándula y la política, la periodista subrayó que "yo creo que la televisión tiene cosas muy parecidas a la política: estás expuesto permanentemente, eres una persona que la gente te conoce, entonces la gente te puede reconocer más fácilmente, pero fíjate que lo mío responde y se parece mucho a lo de Andrea Molina. Yo tuve un programa en UCV Televisión, que se llamaba «SOS Carola», donde tú recogías los problemas de la gente, a través de llamados".

"A mí me encantó hacer ese programa social, me gustó y, en el fondo, siento que te une y te lleva finalmente a los dolores de la gente. Esto yo lo hice también porque responde a la devuelta de mano de lo que a mí me regaló la vida. A mí me costó mucho ser mamá, a mí se me murió una guagüita mientras yo estaba en el embarazo, casi a los siete meses, y me costó mucho ser mamá", agregó la comunicadora.

Asimismo, la candidata independiente-Evópoli manifestó que "me pasa que hoy siento que el país necesita algo más. Hay mucha gente crítica de lo que está pasando, pero nadie hace mucho. Yo siento que la gente que trabaja en televisión tiene eso: tú puedes llegar de una manera distinta a la gente que está aburrida de los políticos y tú puedes llegar de una manera más solidaria y más verdadera, porque yo nunca he estado en la política, entonces nunca he ofrecido cosas que no se han cumplido".

Por último, dio a conocer los motivos que la unieron a Evópoli: "Yo llevo trabajando con un grupo de estudios, que se llama Horizontal, es un centro de estudios políticos donde te forman. Yo llevo dos años formándome y me gustó porque yo me metí a hacer este curso para entender más de política. No lo vi con la visión de las elecciones (...) pero sí lo pensé como para empaparme y entender por qué este país estaba tan mal, qué es lo que necesitamos, qué falta y cómo poder aportar. Así se abre esta posibilidad y fue Evópoli que me invitó a tomar este cupo, estábamos evaluando el Distrito 9, pero finalmente yo decidí el Distrito 6, es el que más a mí me gusta y tengo mucha más afinidad con el 6, que es donde yo tengo casa y donde yo veraneo hace más de 25 años, entonces tengo una cercanía distinta y por eso estoy aquí".

