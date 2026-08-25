Carnaval Mil Tambores prepara inédita apertura desde el mar y espera convocar a más de 50 mil visitantes en Valparaíso

Con una inédita apertura marítima, un despliegue masivo de más de 100 agrupaciones artísticas y la expectativa de recibir a miles de visitantes, se está preparando todo para dar inicio a una nueva versión del Carnaval Mil Tambores 2026 en Valparaíso.

Bajo el lema de consolidar a Valparaíso como una ciudad oceánica de encuentro, la presente edición marcará un hito para el turismo creativo de la comuna, al arrancar sus actividades el viernes 2 de octubre directamente desde las aguas de la bahía porteña, integrando lanchas con comparsas en modo “pasacalle” o pasamar.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que "estamos muy contentas de esta nueva versión del festival que este año no solamente se realizará en los cerros, sino que también va a partir el viernes 2 de octubre en el mar. Conectaremos con esta parte de la ciudad que es el puerto de Valparaíso, y todas las personas podrán mirar al mar y ver que será un festival lleno de color, que recibe a comparsas de todo Chile y comparsas internacionales con las que esperamos decir fuerte y claro ciertos mensajes importantes para la ciudad que queremos construir".

La máxima autoridad comunal también enfatizó que "este es un festival que se ha organizado durante 27 años en nuestra comuna... en estos momentos con la colaboración municipal y los esfuerzos colectivos esperamos pueda ser abrazado por la ciudad, porque es un festival que nos potencia el desarrollo económico en un contexto de importantes tasas de desempleo. Sabemos que como municipio tenemos que estar pendientes de la limpieza, cuidado y de que se entorpezca lo menos posible el desarrollo de la ciudad". Añadió que experiencias recientes de articulación con gremios locales demuestran que "cuando las cosas se organizan bien y el municipio está respaldando las labores logísticas de limpieza, puede resultar muy bien el cuidado del espacio público y podemos utilizar la cultura como un motor de desarrollo económico".

Por su parte, Santiago Aguilar, director del Carnaval Mil Tambores, comentó que "ya tenemos confirmadas más de 100 organizaciones que van a estar bailando, estamos hablando de 10 mil artistas en escena bailando y eso puede significar más de 50 mil personas que puedan estar estos 3 días visitando la ciudad. En esta edición lo más importante es que nuestro carnaval comenzará en el mar, con comparsas que van a estar sobre las lanchas. Nos interesa mucho que el comercio y el turismo aprovechen una nueva versión del carnaval".

Desde el sector privado, Patricio Veas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, valoró que "Valparaíso tiene en sus sellos importantes ser Ciudad Creativa de la Música, Patrimonio de la Humanidad, y Mil Tambores es una vitrina que hace promocionar a nuestra ciudad de una forma que acoge al turista y al visitante. Por eso queremos hacer una invitación a todo Chile y al mundo a estar en el Carnaval Mil Tambores, porque es uno de los emblemas de Valparaíso como el Año Nuevo... esto ayuda mucho a reactivar nuestra economía".

Finalmente, Jaime Aguilera, representante de las agrupaciones de baile, indicó que "esta actividad, aparte de promover la diversidad cultural, también dinamiza la economía local y pone en valor el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Nosotros nos preparamos todo el año con mucho tiempo; acá llegan agrupaciones de todo Chile que invierten mucho en sus trajes, pasajes y estadías, lo que genera recursos para una ciudad que harto lo necesita".

Toda la programación de actividades y servicios turísticos estará disponible en el sitio web www.miltambores.cl.

PURANOTICIA