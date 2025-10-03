Carnaval Mil Tambores en Valparaíso: Carabineros anuncia cortes de tránsito entre la plaza Sotomayor y la avenida Francia

El Carnaval Mil Tambores se tomará este fin de semana las calles de Valparaíso y, con ello, las autoridades locales ya definieron una serie de medidas en materia de seguridad, tránsito y limpieza para este evento que se desarrollará durante los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, convocando a miles de personas en la comuna porteña.

Por el lado de Carabineros, se informó que desplegarán un plan especial de seguridad con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades, además de implementar cortes de tránsito en distintos sectores del plan de la Ciudad Puerto; esto, para facilitar el desplazamiento de las comparsas y resguardar a los asistentes.

Por su parte, la Municipalidad de Valparaíso detalló que instalará 100 baños químicos, distribuidos en puntos estratégicos, junto con disponer de máquinas de hidrolavado que entrarán en funcionamiento una vez terminadas las celebraciones, para mantener la limpieza y el orden en la comuna tras el masivo encuentro cultural.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso, explicó que "el día domingo 5 de octubre se dispondrán cortes de tránsito entre la plaza Sotomayor y la avenida Francia, por la línea de Pedro Montt, desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 22:00 horas aproximadamente. Esto, con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes y facilitar el normal desarrollo de las actividades".

En ese sentido, se han realizado coordinaciones con la Dirección de Deguridad del Municipio de Valparaíso con el fin de implementar acciones conjuntas en materia de seguridad. Asimismo, Carabineros hizo un llamado a los asistentes a "disfrutar con responsabilidad, cuidar el entorno, utilizando los contenedores de basura y baños químicos dispuestos en los distintos puntos y adoptar medidas de autocuidado".

En específico, el mayor Oportus recomendó a los asistentes al evento "no portar objetos de valor a la vista debido a la gran concurrencia de público, instancia que aprovechan los delincuentes para cometer delitos. Reiteramos como institución que la presencia policial estará desplegada en todo momento para brindar seguridad y tranquilidad a quienes participen de esta tradicional celebración porteña".

Además, la alcaldesa Camila Nieto anunció que como Municipio de Valparaíso instalarán un total de 99 baños químicos en diversos puntos de la ciudad para que estos sean utilizados por los asistentes al evento, lo que se suma al trabajo de las máquinas de hidrolavado que comenzarán a funcionar una vez concluida la actividad.

"Vamos a tener casi 100 baños disponibles desplegados en la ciudad, esfuerzos que realiza tanto el Municipio de Valparaíso como la Seremi de Cultura. En particular, también vamos a tener a nuestro equipo municipal de limpieza a disposición, una vez pasado el Carnaval Mil Tambores, para mantener limpia nuestra ciudad", cerró.

