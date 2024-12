Carlos Larraín insiste en que es primordial hacer Primarias y afirma que Matthei "es abortista" y que eso "me para las mechas"

Muy fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, el ex senador y ex presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, dio su parecer –en conversación con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl– respecto a la contienda electoral que se dará en nuestro país en noviembre de 2025, donde los chilenos tendrán que volver a las urnas, esta vez para elegir a un nuevo Presidente de la República.

Si bien, gran parte de Chile Vamos se ha posicionado detrás de la figura de la ex alcaldesa Evelyn Matthei, lo cierto es que en algunos sectores han comenzado a instalar con fuerza la alternativa de realizar Primarias en la centro derecha y que desde ese proceso se defina al candidato que los representará en los comicios por La Moneda.

Uno de los que forma parte de estos sectores es justamente Larraín, quien no sólo planteó la importancia de realizar una Primaria en Chile Vamos, sino que también entregó su parecer con toda franqueza respecto a la que opinión que tiene de la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y las ideas que representa.

MATTHEI "ABORTISTA"

"Yo he dicho que a mí no me parece bien que la señora Matthei sea la candidata de la derecha porque ella ha manifestado en más de una oportunidad que es abortista y a mí el abortismo desde la derecha simplemente me para las mechas", lanzó quien fuera presidente de RN entre los años 2006 y 2014.

Luego, el abogado de profesión sostuvo que "que la izquierda sea abortista no me extraña, si la izquierda no pertenece a la civilización occidental en la versión del Siglo XX y XXI, pero cuando la derecha empieza a hablar de derechos reproductivos y, entre ellos, incluye el aborto, que supone matar a un ser humano, hasta ahí llego yo".

Consultado acerca de si su distancia con la ex Alcaldesa de Providencia tenía que ver con conflictos antiguos como el famoso caso de la radio Kioto, Larraín planteó que "ese asunto quedó muy atrás y yo en esa materia no soy muy exigente, porque si desarrollamos excesivamente la memoria, todo el mundo mete la pata de repente y esa es una lesera que hizo, pero los temas de fondo sí me preocupan".

"Yo tengo que votar por una persona que me dé tranquilidad en los asuntos de fondo. Errores han habido muchos y ese (radio Kioto) es uno y tuvo mucha relevancia hace 35 años", agregó el Senador por Los Ríos entre los años 2011 y 2014.

PRIMARIAS

Aclarado el punto de que –a su juicio– Evelyn Matthei no es la persona adecuada para ser la candidata de Chile Vamos, Carlos Larraín continuó su reflexión señalando que el abanderado de la centro derecha puede ser "cualquier persona que no esté empapada en la locura de la Constitución de la Convención. Cualquier persona sirve para salir del hoyo. Ahora, lo que tenemos que considerar bien es si acaso la señora Matthei puede ganar o no ganar, y esa es la gran cuestión. O sea, ¿ella lo haría mejor que el señor Boric? De todas maneras, de eso no tengo dudas porque el punto de comparación es muy malito. Pero la cuestión es que la derecha se despliegue, aletee, se explique".

También criticó que a Matthei no se le conozca un proyecto concreto: "Todavía no lo conozco. Lo que hay es cierta confianza en ella por ser quien es, porque tiene un recorrido político, pero proyecto no se le conoce. Y creo que ganar la próxima elección exige un intercambio de ideas y no de ideas académicas de mucha dificultad. Lo que haces tú informando en el canal, lo que trato de hacer yo de repente en entrevistas... hay que explicarse. Y una gran manera de explicar lo que la derecha podría hacer es a través de Primarias, que permitan seleccionar a un candidato entre varios".

Pero, ?cómo se logra llevar a cabo un proceso de Primarias cuando gran parte del sector tiene como carta más que segura a Evelyn Matthei? A juicio del entrevistado en «Políticamente Directo» de Puranoticia.cl, "en una entrevista leía a Juan Antonio Coloma hijo, que es el segundo en la UDI, jefe de los diputados o algo así... y él decía que las Primarias son necesarias. Entonces, bueno... quiere decir que la idea mía de las Primarias no es tan descabellada ni siquiera para la UDI".

"Ocurre que a través de la Primaria se funden corrientes y necesitamos apelar a las muchas corrientes que integran la derecha y en esto imitar a los pajaritos del Frente Amplio, que se inventaron 25 corrientes distintas y, con esas corrientitas o movimientos, llegaron a todos los vericuetos de la sociedad chilena y les permitieron consolidar los resultados los dementes que diseñaron el sistema político el año 2019-2020, dementes de patio... bueno, estoy diciendo lo mismo: aprovechemos, recorramos los rinconcitos de la República, de la opinión desilusionada de la izquierda y la opinión de la derecha dura, y a ver si ahí hacemos un caudal de votos a través de varias caras que representen distintas maneras de ver las cosas", agregó.

SUS SUGERENCIAS

Hace algunas semanas se habló de que Francisco Chahuán podría ser uno de los que represente a Renovación Nacional en una eventual Primaria donde compita con Evelyn Matthei. Si bien, Carlos Larraín confirmó que el Senador por Valparaíso es una opción que le gusta, también dio otros nombres que podrían asumir la responsabilidad.

"Yo tengo varios nombres en la cabeza, y te los puedo dar. Todo esto tiene que tener un requisito básico, que es interesarse por competir. Cuando digo "requisito básico" es requete importante porque la política es muy dura y se ha hecho muy dura por la influencia de la izquierda que muerde, patea, envenena y clava. Ellos tienen la política de destruir la credibilidad del sistema. Entonces, el candidato que se arriesgue debe tener pellejo muy duro. Ahora, ¿quién tiene el pellejo duro y las ganas? Yo pienso en Francisco Chahuán. Yo lo conozco hace muchos años y sé que Pancho tiene un v8 instalado debajo del capó, muy potente y sabe trabajar", explicó Carlos Larraín.

Pero el posible camino presidencial de Chahuán asoma como cuesta arriba, tomando en consideración que incluso en RN su nombre no genera consenso. "Eso es opinable y es una de las barreras que tendrá que superar el que participe en las Primarias", dijo, junto a agregar otro nombre: "Juan Sutil, que ha batallado en la política, más bien como independiente, fue candidato a la Convención y ganó en un ambiente sumamente difícil, pero no llegó a integrar la Convención ya que lo dejaron afuera por la famosa ley de género y entonces entró una mujer. Sacó muchos votos, montones".

Luego, mencionó otro nombre, esta vez de un Senador de las filas de Evolución Política (Evópoli): "Hay otras personas: está Luciano Cruz-Coke, por ejemplo, que es un tipo macanudo. Ahora, ¿qué hace Cruz-Coke en Evópoli? No lo sabrá nadie nunca. Pero es un muy buen nombre, es un caballero, un tipo derecho, estable, con opiniones previsibles, se sabe lo que piensa y es un tipo decente. Ahí tenemos tres nombres y hay otros más: está el ex alcalde (de La Florida) Rodolfo Carter. Ese es mi punto de vista. Ventilemos la casa, eso es lo que estoy diciendo", sostuvo el ex legislador.

Finalmente, y a modo de conclusión, Carlos Larraín manifestó que "yo me inclino por dejar las puertas abiertas, que se discuta ampliamente el asunto, no apresurar innecesariamente la cosa y ver cómo evoluciona el cambio político. Si un año en política es una eternidad. No hay que apurarse más de la cuenta", y que "las Primarias son un gran camino para ventilar la casa, poner ideas sobre la mesa y que la gente se entere de lo que pretende la derecha, que no es sólo una cuestión de seguridad".

PURANOTICIA