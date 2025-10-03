Cariola y Mundaca acuerdan trabajo conjunto para asegurar recursos para la región de Valparaíso en Presupuesto 2026

En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, la diputada y actual candidata a senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, se reunió con el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, para abordar las principales necesidades de la región y acordar un trabajo conjunto con el fin de asegurar recursos que fortalezcan la descentralización y la inversión en infraestructura.

Tras el encuentro, la parlamentaria enfatizó la importancia de respaldar las demandas prioritarias de la región en la tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso Nacional, así como de avanzar en una Ley de Regiones más fuertes.

En ese sentido, la legisladora se comprometió a seguir impulsando “políticas de descentralización así como respaldar gestiones en materia de infraestructura, como por ejemplo el Hospital Van Buren, que es una gran deuda para la región”.

Por su parte, el Gobernador Mundaca destacó la relevancia de contar con el apoyo parlamentario en la discusión presupuestaria, subrayando que la descentralización en materia política, administrativa y fiscal, es fundamental para cambiar y mejorar la vida de las personas.

“El tener una glosa para el Hospital Van Buren me parece que es muy notable. Agradezco también esa iniciativa y cuente con nosotros para poder seguir trabajando por el bienestar y el bien común de todas y todos quienes habitan la región de Valparaíso”, afirmó.

