Caravana Navideña llenará de magia el borde costero de Viña del Mar durante este jueves

La magia de la Navidad ya se vive en Viña del Mar, con una programación que contempla diversas actividades artísticas y familiares en recintos municipales y espacios públicos de la comuna, como la Caravana Navideña de Coca-Cola.

La actividad se realizará este jueves 11 de diciembre a partir de las 20:00 horas, comenzando en la Playa del Deporte con un show artístico, luego a las 21:00 horas, se iniciará el recorrido por Av. Jorge Montt, Av. San Martín. Av. Perú, hasta llegar a la Plaza Colombia.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “tenemos la oportunidad de traer nuevamente a Viña del Mar esta caravana tan significativa para las familias de toda la región; en el marco de nuestra constante colaboración público-privada, ofrecer esta experiencia especialmente a las niñas y los niños es una oportunidad única. Esperamos que quienes asistan cuiden el espacio público y mantengan un comportamiento ejemplar que nos permita disfrutar de una bonita actividad en comunidad y sin inconvenientes”.

"Hemos tomado medidas de mitigación por el tránsito, pero sin duda esto afectará el normal desplazamiento por la ciudad. Por ello, esperamos que las personas puedan planificar sus traslados ante este hito excepcional, que se desarrollará solo durante esta jornada”, complementó la autoridad comunal.

El show lo componen seis camiones de gran magnitud, de los cuales cinco son carros alegóricos engalanados con luces, música y con la presencia del Viejo Pascuero y sus ayudantes.

Durante todo el trayecto, los camiones serán escoltados por vehículos auxiliares y resguardados por guías para prevenir accidentes, considerando la gran expectación que ocasiona su trayecto, con un fuerte despliegue de los equipos municipales de seguridad pública.

