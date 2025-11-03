Carabineros y PDI realizaron fiscalización conjunta en locales comerciales de Cartagena

Objetivo de la acción era verificar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar la seguridad de la comunidad de esta ciudad costera de la región de Valparaíso.
En el marco de operativos preventivos desarrollados en Cartagena, carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría, junto a la Brigada de Extranjería de la PDI, realizaron fiscalizaciones a diversos locales comerciales.
Esto, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar la seguridad de la comunidad de esta ciudad costera de la región de Valparaíso.
Durante el operativo se efectuaron controles de identidad, verificación de antecedentes, además de documentación laboral y migratoria de trabajadores y administradores.
Estas acciones tienen como finalidad reforzar la prevención, entregar mayor tranquilidad a los vecinos y asegurar el correcto funcionamiento del comercio local.
