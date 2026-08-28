Carabineros tendrá punto fijo al interior del Hospital Provincial Marga Marga para reforzar seguridad del recinto

La Prefectura de Carabineros informó que dispondrá de seguridad exterior y un punto fijo de presencia policial al interior del Hospital Provincial Marga Marga. Así lo dio a conocer el coronel Alex Oporto, prefecto de Carabineros de Marga Marga, tras visitar las instalaciones dispuestas para funcionarios policiales en el nuevo establecimiento.

La instalación de un punto fijo en el hospital reforzará la seguridad, protegiendo a los trabajadores y a los usuarios que ingresen a la Unidad de Emergencia.

La medida fue valorada por Eduardo Lara, director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), quien señaló que "eso nos da seguridad para nuestros trabajadores, pero también para toda la comunidad que se va a atender en nuestra en nuestra Unidad de Emergencia. Nos pone muy contentos y resguarda a toda nuestra comunidad”.

El coronel Oporto indicó que "valoramos el conocer dónde la comunidad de la provincia de Marga Marga se va a atender, poder estar con las autoridades para coordinar acciones que vamos a realizar a contar de la inauguración y el funcionamiento de este magnífico hospital para la provincia, donde comprometemos el apoyo como institución”.

El compromiso de apoyo permanente, con seguridad exterior, un funcionario dentro del recinto y coordinación para agilizar procedimientos fue ampliamente valorado.

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, afirmó que “los hospitales son infraestructura crítica que tenemos que asegurar para que siempre esté 100 % habilitada. A veces hay situaciones de riesgo, situaciones conflictivas en que el carabinero, su sola presencia, impone un orden, impone también una seguridad a las personas, y también permite acercar a Carabineros a la comunidad”.

En tanto, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, subrayó que "estuvimos viendo el tema de seguridad, el tema de los entornos del hospital, vamos a ir trabajando y profundizando para que podamos, en el momento de la inauguración, tener todo absolutamente preparado, 100% operativo y con todas las medidas de seguridad que correspondan”.

De esta forma, la presencia de Carabineros en el Hospital Provincial Marga Marga no solo contribuye a reforzar la seguridad de una infraestructura crítica en salud, sino que también brindará tranquilidad tanto a los funcionarios como a los pacientes y a la comunidad vecina del establecimiento de salud emplazado en Villa Alemana.

PURANOTICIA