Carabineros sorprende a sujeto con un revólver en la plaza Echaurren de Valparaíso

Carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura de Valparaíso, durante un patrullaje preventivo en el marco del plan «Calles sin Violencia» en los alrededores de la plaza Echaurren, fueron informados que un hombre vestido completamente de rojo portaba un arma de fuego al interior de un bolso, tipo banano cruzado, en su pecho.

Los uniformados fueron en la búsqueda del sujeto con las características descritas, procediendo a efectuar un control de identidad, instancia donde se constató que el sujeto de 35 años efectivamente portaba un arma de fuego tipo revólver, motivo por el cual fue detenido en el procedimiento policial.

Asimismo, se verificó que su acompañante, un adolescente de 17 años, mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario total, por lo que también fue detenido.

Cabe hacer presente que ambos individuos fueron trasladados hasta dependencias de la 2ª Comisaría de Valparaíso para la adopción del procedimiento de rigor.

Los dos sujetos imputados cuentan con prontuario policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público este miércoles para su audiencia de control de detención.

