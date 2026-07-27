Carabineros rescata a cóndor herido encontrado a un costado de la ruta Los Libertadores en Los Andes

Carabineros de la Subcomisaria Los Libertadores (F) rescató este lunes 27 de julio a un ejemplar de cóndor que presentaba lesiones, luego de ser encontrado a un costado del km 76 de la Ruta Internacional 60-CH Los Libertadores, en Los Andes.

El personal fue alertado sobre la presencia del ave en las inmediaciones de la ruta. Al llegar al lugar, verificaron que el cóndor se encontraba herido, por lo que adoptaron las medidas necesarias para resguardar su integridad y llevarlo a un lugar seguro.

El teniente Juan San Martín, de la Subcomisaria Los Libertadores (F) indicó que efectuaron las coordinaciones pertinentes con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para la entrega y posterior evaluación médica del ave.

“Como Carabineros de Chile reafirmamos nuestro compromiso no solo con la ciudadanía, sino que también con la flora y fauna de nuestro país”, precisó.

Con ello, se activaron los protocolos establecidos para la evaluación veterinaria y el retiro del ave, con el propósito de determinar la gravedad de sus lesiones y definir las acciones para su recuperación.

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