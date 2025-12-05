Carabineros refuerza llamado a adoptar medidas de seguridad ante masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez

Este lunes 8 de diciembre, el Santuario de Lo Vásquez volverá a convertirse en el epicentro de una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país: la festividad de la Inmaculada Concepción convocará, como cada año, a cerca de un millón de peregrinos provenientes de toda la región de Valparaíso e incluso desde Santiago.

Se espera que los feligreses llegan al templo ubicado en Casablanca para cumplir mandas, agradecer favores o simplemente renovar su devoción a la Virgen. Por ello, desde temprano, miles de familias, ciclistas y caminantes comenzarán a tomar la ruta 68, en una movilización que transforma por completo la dinámica de la zona.

Ante esta masiva llegada, diversas instituciones públicas –con Carabineros de Chile a la cabeza– han puesto en marcha un amplio plan de contingencia para evitar que se produzcan emergencias, especialmente relacionadas con el tránsito.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que los servicios policiales estarán focalizados en asegurar el desplazamiento seguro, reforzar los controles preventivos y coordinar el ordenamiento vial frente a un evento que, año tras año, exige una logística a gran escala.

"Como todos los años, la institución hace un esfuerzo importante por estar presente en esta festividad y efectivamente el domingo 7 vamos a estar cortando el tránsito desde Santiago a las 16:00 horas, es decir, en la región de Valparaíso, a las 17:00 horas, estaría cortado el tránsito por la ruta 68 en ambos sentidos", indicó el oficial.

Si bien, hay rutas alternativas para desplazarse, como la 5 Norte o la 78, el uniformado indicó que, de todas maneras, "la gente de la zona ya conocen la contingencia de este día, por tanto, también tienen conocimiento. Pero desde las 17:00 horas del domingo 7 hasta las 8:00 del lunes 8 va a estar cortado en ambos sentido el tránsito".

De igual forma, el lunes 8 de diciembre, entre las 8:30 a las 9:00 horas, la locomoción colectiva podrá transitar, con precaución, hasta los estacionamientos del santuario.

"El llamado es a la precaución de las personas que transiten, el llamado es a la calma, ya que muchas veces se generan tacos por estos cortes de tránsito, y lo más importante es señalar a los feligreses que respeten las instrucciones de la autoridad respecto a los cortes de tránsito y a la instalación de comercio ambulante", agregó.

También precisó que "vamos a estar instalados desde el día domingo en horas de la tarde, justamente para que la noche de domingo a lunes sea una ruta segura porque va estar Carabineros de Chile en todas las rutas aledañas, no solamente en la ruta del 68, sino que también en las alternativas. Vamos a estar visual, con nuestros carros y balizas encendidas, pero el llamado a la gente es a que viaje con responsabilidad y que organice con anticipación el viaje".

Al respecto sostuvo que "lo principal es que si viaja en horario nocturno, que debe hacerlo sí o sí con reflectante. Yo me acuerdo hace años atrás, yo viajaba de Viña del Mar y carretas venían sin ningún tipo de señalización y uno se los encontraba de pronto, entonces el llamado a la comunidad es a que lo haga sumamente reflectante. También el llamado es a los automovilistas a que conduzcan a una velocidad prudente".

