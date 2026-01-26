Carabineros recupera millonario botín robado y detiene a tres sujetos en Concón

Patrullajes preventivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón permitieron la recuperación de más de $2 millones en especies presumiblemente robadas que aún mantenían sus sensores y alarmas.

La policía uniformada detalló que entre las especies sustraídas se encontraban camisetas de fútbol, carne envasada, vinilos, sacos de dormir, entre otros.

Este hecho se registró en el marco de una fiscalización preventiva que se realizaba en la zona, deteniendo a tres sujetos por el delito de receptación.

Carabineros explicó que los sujetos se movilizaban en un automóvil sin la placa patente trasera y con daños, lo que alertó al personal que realizaba controles.

Los imputados, todos chilenos y con amplio prontuario delictual, quedaron apercibidos a la espera de su citación, conforme a lo dispuesto por el fiscal de turno.

