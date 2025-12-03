Carabineros recupera automóvil robado en La Calera y captura al autor gracias al GPS

Un hombre fue detenido como autor de un delito de robo con intimidación cometido la tarde de este miércoles 3 de diciembre en la comuna de La Calera.

A las 15:00 horas, a través de comunicado radial, carabineros se constituyó en la villa Santo Domingo, debido a que una persona indicaba que su auto había sido robado.

En específico, detalló que se lo habían sustraído mediante intimidación pero que a través del sistema GPS del vehículo sabía en qué lugar se encontraba.

Así es como carabineros de la SIP se constituyeron en el lugar, recuperando tanto el automóvil como las especies que transportaba la víctima del delito.

También fue detenido un sujeto de 21 años, con 11 reiteraciones por diferentes delitos, quien fue reconocido por la víctima como uno de los autores del ilícito.

Cabe hacer presente que el joven fue hallado a través de las cámaras de seguridad.

Una vez comunicados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se estableció que el detenido pase a audiencia de control de detención.

