Carabineros realiza impactante simulación de accidente en Viña del Mar para prevenir muertes durante los días de Fiestas Patrias

Con una impactante intervención urbana, Carabineros busca generar conciencia entre conductores y peatones sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias durante las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.

La actividad se desarrolló en la intersección de Agua Santa con calle Álvarez, una de las arterias más transitadas de Viña del Mar, donde se realizó la simulación de un accidente de tránsito de alta gravedad, utilizando un vehículo siniestrado y la representación de una víctima fatal.

La puesta en escena contó con la participación de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros y la Municipalidad de Viña del Mar, además del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), representando la respuesta coordinada de los distintos organismos ante una emergencia vial.

El objetivo de la iniciativa es reforzar el llamado al autocuidado y a la responsabilidad al volante, especialmente durante un período en que aumenta el desplazamiento de personas por las celebraciones de Fiestas Patrias.

El prefecto de Carabineros en Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, destacó el carácter preventivo de la intervención y explicó que buscan llegar tanto a los habitantes de la comuna como a quienes visiten la región durante estas fechas.

"El día de hoy nos encontramos realizando esta potente intervención urbana, con la finalidad de generar conciencia en todas las personas y visitantes que accedan a la Quinta Región", señaló la autoridad policial.

El oficial advirtió, además, sobre las consecuencias que puede tener la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, indicando que "creemos firmemente que la conducción en estado de ebriedad o con alcohol, de igual forma el consumo de sustancia, van a traer hechos lamentables".

En ese sentido, el prefecto planteó como objetivo para estas Fiestas Patrias mantener los resultados del año anterior: "Queremos que estas fiestas sean de alegría, que se celebren en familia, queremos repetir las cifras del año pasado –que es muy importante– donde la región no tuvo ninguna persona fallecida por accidentes de tránsito", complementó el coronel Guaita.

Finalmente, concluyó diciendo que "como Carabineros, conjuntamente con la Municipalidad y con los diferentes organismos que el día de hoy nos acompañan, estamos concientizando a la ciudadanía para que esto no ocurra".

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