Carabineros por desalojo de la megatoma de San Antonio: "Salvaguardaremos los derechos humanos de las personas"

Carabineros realizó un primer balance respecto de lo que ha sido el procedimiento de desalojo de la megatoma de San Antonio, específicamente en las parcelas 11, 13 y 15, donde se han generado barricadas y lanzamiento de objetos incendiarios.

En cuanto a las barricadas, la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, señaló que "han existido cortes de tránsito pero no han sido invalidantes para un buen funcionamiento de la ciudad".

De igual forma, la máxima autoridad policial indicó que, hasta el cierre de esta nota, aún no se registraban personas detenidas por los violentos hechos acontecidos.

La general Vásquez precisó también que "durante los últimos días ha habido manifestaciones a través de barricadas incendiarias, por lo que opera Control de Orden Púbico (COP). Esperamos operar en tranquilidad".

La Jefa de Zona de Carabineros Valparaíso también apuntó a "salvaguardar los derechos humanos de las personas que están habitando esos lugares, que puedan desocupar los terrenos que ocupan ilegalmente en forma tranquila, sacando a niños, niñas y adolescentes, retirando sin problemas también a sus mascotas. Carabineros se rige a un protocolo de orden público que va en base a la gradualidad".

Cabe hacer presente que el desalojo afecta a unas 2.000 familias, que ocupan 115 de las 215 hectáreas de la megatoma en el cerro Centinela de San Antonio.

En cuanto a las otras 100 hectáreas, el Gobieno informó que serán destinadas a un proyecto habitacional que beneficiaría a parte de los residentes de la toma, para lo cual se trabaja en un procedimiento de expropiación de este terreno.

PURANOTICIA