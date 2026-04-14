Carabineros investiga una decena de amenazas en colegios de la provincia de Petorca

Durante las últimas semanas se han conocido cerca de una decena de amenazas en establecimientos de educación de la provincia de Petorca. Ante este escenario, Carabineros destacó que todas ellas se están investigando, ya que constituyen un delito y generan alarma en las distintas comunidades educativas.

Frente a esta situación, el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, ha liderado una mesa de trabajo coordinado entre las policías, SLEP Petorca y municipios, que ya ha sesionado en tres comunas, para abordar esta problemática y llevar tranquilidad a los padres, estas coordinaciones empiezan a dar resultados.

El capitán Manuel Sepúlveda, comisario de La Ligua, informó que "gracias al trabajo focalizado que ha realizado Carabineros, a través de la Sección de Investigaciones Policiales, identificamos a menores de edad por su eventual participación en las amenazas que han existidos en establecimientos educacionales. Estos casos, junto a todos los medios de prueba, ya fueron informado a tribunales”.

En tanto, el delegado Soza indicó que "en nuestra provincia hemos implementado medidas concretas, con aumento de patrullajes focalizados en establecimientos educacionales, la instrucción de investigar cada amenaza y la coordinación con SLEP Petorca para dotar de tecnología que permita adoptar medios de prueba ante estos delitos”.

Por otra parte, la directora ejecutiva del SLEP Petorca, Paulina Sáez, destacó que "la seguridad de nuestras comunidades educativas es una prioridad permanente. Por eso, estamos fortaleciendo medidas concretas como la instalación de cámaras de seguridad en establecimientos que hoy no cuentan con este recurso y han vivido situaciones de este tipo y la presencia de asistentes en los buses escolares, acciones que no solo permiten una mejor supervisión, sino también prevenir situaciones de riesgo”.

Las autoridades señalaron que serán recuperadas las jornadas de clases que han sido suspendidas por la alarma pública que se ha generado por estas amenazas, para así no afectar la enseñanza académica de los alumnos.

PURANOTICIA