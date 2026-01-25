Carabineros investiga ataque con arma cortopunzante en Plaza Echaurren de Valparaíso

Un procedimiento policial se registró durante la jornada de este domingo en Plaza Echaurren de Valparaíso, luego de que una persona resultara apuñalada con un arma cortopunzante en el sector.

El hecho ocurrió a la altura de un supermercado, lo que generó alerta entre vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

De acuerdo con información preliminar y testimonios recogidos en el sector, el ataque provocó un amplio despliegue policial, con presencia de Carabineros y resguardo inmediato del perímetro.

Producto del operativo, la calle se mantuvo cerrada por varios minutos, mientras el personal policial realizaba las primeras diligencias para establecer la dinámica del hecho y levantar antecedentes.

En el lugar también se desplegaron equipos especializados, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con él o los responsables de la agresión.

