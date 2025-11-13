Carabineros inicia patrullajes aéreos en Quillota tras el impactante triple homicidio

Tras la conmoción que generó el triple homicidio registrado al interior de un departamento de la población Ríos de Chile, en Quillota, donde un grupo de sujetos perpetró un ataque armado contra integrantes de una banda rival, las autoridades anunciaron una serie de medidas para reforzar las medidas de seguridad en la comuna.

Cabe recordar que un número indeterminado de individuos ingresó por la fuerza al inmueble donde se realizaba una fiesta, para proceder a disparar en más de 20 ocasiones contra las personas que se encontraban en su interior, resultando en el lugar dos personas fallecidas y una tercera que perdió la vida en el Hospital Biprovincial.

Frente a esta situación –que además dejó a cuatro personas lesionadas–, autoridades de Gobierno, de Carabineros, de la PDI y de la Municipalidad de Quillota, se reunieron para acordar una serie de medidas para reforzar la seguridad de la comuna, partiendo por integrar a la comuna en el plan gubernamental «Calles sin Violencia».

De igual forma, se anunció un reforzamiento de los patrullajes de Carabineros, tanto por la vía terrestre como también por la vía aérea, tal como ya comenzó a ejecutarse durante la misma tarde de este miércoles 12 de noviembre, donde un helicóptero de la institución policial recorrió la comuna para prevenir nuevos delitos violentos.

"En el marco del Plan Interagenciado, Carabineros de la Prefectura Marga Marga y con el apoyo de la Sección Aérea de Valparaíso, realizan una ronda extraordinaria, intensificando controles y fiscalizaciones en la comuna, para brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas", indicó la policía uniformada en redes sociales

La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, explicó tras la reunión con las autoridades que "la idea es operacionalizar una estrategia que pueda prevenir y combatir los delitos que se han cometido en la comuna de Quillota. Se va a disponer de medios aéreos durante la semana para justamente darle más seguridad a las personas, que sientan que no hay un abandono de Carabineros".

PURANOTICIA