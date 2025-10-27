Carabineros inicia investigación para esclarecer dinámica de violento accidente que involucró a una camioneta policial en Viña

La Prefectura de Carabineros de Viña del Mar dio inicio a un proceso administrativo para esclarecer la dinámica de un accidente de tránsito protagonizado por una camioneta de la institución, la cual colisionó con otra en la parte alta de la comuna.

Fue este domingo en el Sexto Sector de Gómez Carreño cuando un vehículo policial colisionó por el costado a una camioneta, la cual terminó volcando en el pavimento.

Según reportan testigos del fuerte siniestro vial –captado además por las cámaras de televigilancia del lugar– los funcionarios de Carabineros no habrían respetado un signo «Pare» ubicado justo antes del cruce donde se produjo el choque.

Producto de la fuerza del impacto, el conductor de la camioneta particular perdió completamente el control del vehículo y terminó volcando la máquina, para luego recibir la ayuda por parte de algunos vecinos que rápidamente se acercaron.

Puranoticia.cl consultó a la institución por este accidente, desde donde informaron que "respecto al accidente de tránsito que involucró a un vehículo policial, Carabineros de la SIAT Valparaíso realizó las diligencias propias de su labor".

De igual forma, aseguraron desde la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar que "se dispuso de un proceso administrativo para esclarecer la dinámica de los hechos".

