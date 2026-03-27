Carabineros incauta más de 130 plantas de cannabis y 43 kilos de marihuana en La Ligua

Un operativo antidrogas desarrollado en la provincia de Petorca permitió a Carabineros detectar y desarticular un cultivo ilegal de cannabis sativa en la comuna de La Ligua.

El procedimiento fue llevado a cabo en el sector Santa María Los Molles por parte de personal de la Sección OS7 Aconcagua, en el marco del plan de erradicación de cultivos de cannabis 2025-2026, con apoyo del GOPE Valparaíso.

En el lugar, los funcionarios policiales detectaron una plantación en proceso de crecimiento, además de droga que ya se encontraba en etapa de secado.

Como resultado de la diligencia, se logró la incautación de 131 plantas de cannabis sativa, junto con 43 kilos y 200 gramos de marihuana elaborada.

Pese a la magnitud del hallazgo, el operativo no dejó personas detenidas, mientras que la droga fue retirada del lugar para su destrucción conforme a los protocolos.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de procedimientos busca frenar la producción ilegal de drogas en zonas rurales, donde habitualmente se instalan este tipo de cultivos clandestinos.

PURANOTICIA