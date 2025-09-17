Carabineros inaugura Subcomisaría Temporal para custodiar las fondas en Valparaíso

Este miércoles 17 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de la Subcomisaría Temporal que funcionará en el Parque Alejo Barrios hasta este domingo 21, la que también contará con el apoyo de efectivos policiales provenientes desde la región Metropolitana que ayudarán a velar por la seguridad, tanto de los vecinos y vecinas que se acerquen al lugar como de los miles de turistas que viajar por esta ocasión.

Sobre lo anterior, la general Patricia Vásquez, jefa de zona de Carabineros Valparaíso, enfatizó en que“esta tenencia operará igual que una unidad normal, se acogerá todo tipo de denuncias. Si ocurre un hecho, no es necesario que vaya al plan de la ciudad a efectuar su requerimiento, sino que puede venir directamente donde estarán los carabineros desplegados”.

Cabe destacar que desde el Municipio se dispuso de una central de vigilancia que supervisará mediante 10 cámaras instaladas en puntos estratégicos del parque por el bienestar de todos.

La medida fue destacada por la alcaldesa Camila Nieto, quien señaló que “hemos puesto a disposición 120 trabajadores que estarán en el lugar donde funciona la Alejo Barrios; tendremos 10 camiones recolectores de basura generando los procesos de limpieza, pero además de ello, hemos puesto la prioridad en materia de seguridad, es por eso que tendremos de forma inédita una central de cámaras que estarán, precisamente, dentro del parque”.

Finalmente, Luis Carrizo, presidente del Sindicato de Fonderos de Valparaíso, se refirió a la gratuidad de la entrada al lugar y las medidas de prevención que se tomarán en el mismo. “Todo quien nos visita no tendrá que hacer un gasto para el ingreso, pero deberá someterse a la detección de metales por la seguridad nuestra y de todos; así que invito a todos quienes viajen a la región a que vengan a pasarlo bien al Parque Alejo Barrios”.

