Carabineros frustra violento robo en vivienda de Los Andes y detiene a tres delincuentes armados

Un rápido y eficaz procedimiento realizado por personal de la 3ª Comisaría de Los Andes permitió la detención de tres individuos involucrados en un violento robo con intimidación al interior de una vivienda. La oportuna denuncia y la rápida respuesta policial fueron claves para frustrar el delito mientras aún se estaba cometiendo.

Al ingresar al inmueble, los funcionarios encontraron una impactante escena. La víctima permanecía amarrada de pies y manos, presentando además diversas lesiones corporales provocadas por la agresión de los delincuentes. Gracias al despliegue policial, los tres involucrados fueron sorprendidos y detenidos al interior de la misma vivienda.

Respecto al exitoso operativo, el Mayor Paul Wladdimiro, Comisario de la 3ª Comisaría de Los Andes, detalló el armamento que mantenían en su poder los antisociales, señalando que "en el procedimiento se captaron, además, dos armas de fuego con su número de serie borrados, munición calibre 9mm y un arma corto punzante".

Los imputados corresponden a dos adultos y un adolescente, quienes, por instrucción de la Fiscalía, serán puestos a disposición del tribunal durante la presente jornada para su control de detención. Los tres enfrentarán cargos por robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

Tras el procedimiento, desde la institución policial destacaron su labor preventiva y de respuesta frente a este tipo de delitos, afirmando que "Carabineros reafirma su compromiso y continúa trabajando en pos de la comunidad y de la seguridad, actuando de manera oportuna y eficaz frente a este tipo de hechos".

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