Carabineros detuvo a seis comerciantes ambulantes de Viña del Mar que atacaron con piedras a funcionarios municipales

En el marco de un operativo de fiscalización al comercio ambulante, carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar detuvo a seis personas por diferentes delitos.

El procedimiento se llevó a cabo luego que comerciantes ambulantes informales de la céntrica plaza Sucre comenzaron a lanzar piedras al personal municipal que se encontraba en el lugar efectuando un proceso de fiscalización.

Carabineros intervino, logrando la detención de seis personas por amenaza de muerte, porte de arma blanca, amenaza a carabinero de servicio y desórdenes.

Bajo este contexto, los uniformados viñamarinos lograron incautar un cuchillo y un bastón retráctil, con los cuales efectuaban las amenazas.

Cabe hacer presente que la totalidad de los sujetos detenidos mantiene antecedentes penales, entre ellos un adolescente de 17 años, los que serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para la audiencia de control de detención.

(Imagen principal de referencia)

PURANOTICIA