Carabineros detuvo a dos sujetos tras tour delictual en Quilpué: recuperaron automóvil robado e incautaron tres armas

Dos sujetos fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría Anselmo Tapia Silva tras protagonizar un tour delictual en la comuna de Quilpué, procedimiento que permitió recuperar un vehículo robado e incautar tres armas de fuego.

El operativo se inició durante la tarde de este miércoles 15 de abril, luego de una denuncia por un asalto a una ferretería ubicada en avenida Marga Marga.

A partir de esta información, personal policial desplegó un operativo de búsqueda de los responsables, quienes se movilizaban en un vehículo BMW blanco.

Al ubicar el automóvil, se inició un seguimiento controlado por diversas calles de la comuna, el cual culminó con la detención de S.A.O.J., de 25 años, quien mantiene un amplio prontuario por delitos similares. En el procedimiento, además, se incautaron tres armas de fuego tipo pistola y se logró recuperar el vehículo sustraído.

Tras las diligencias, se estableció que el detenido habría participado en un tour delictual que comenzó con el robo del automóvil de alta gama en Concón, continuó con un robo con intimidación en el sector de Colliguay y finalizó con el asalto a la ferretería en Quilpué, recuperándose especies pertenecientes a las tres víctimas.

Horas más tarde, un segundo involucrado fue identificado por una de las víctimas. Se trata de un joven de 19 años, con múltiples antecedentes penales, quien mantenía una orden de detención por el delito de robo en bienes nacionales de uso público.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, ambos imputados pasarán a audiencia de control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente su participación en los hechos.

PURANOTICIA