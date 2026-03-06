Carabineros detiene a sujeto con especies robadas tras patrullaje preventivo en El Quisco

Un sujeto fue detenido en la comuna de El Quisco, luego de ser sorprendido transportando diversas especies que posteriormente se estableció correspondían a un robo ocurrido horas antes en el mismo sector de la región de Valparaíso.

El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría de Carabineros mientras efectuaba patrullajes preventivos en calle Isidoro Dubournais con Cerrillos.

En ese contexto, los funcionarios policiales fiscalizaron a un individuo que portaba diferentes artículos, cuya procedencia no pudo justificar en el momento.

A raíz de esta situación, se iniciaron diligencias que permitieron determinar que las especies correspondían a objetos sustraídos en un robo en lugar habitado, denunciado previamente en el sector.

Posteriormente se tomó contacto con las víctimas del delito, quienes lograron reconocer las pertenencias recuperadas, las que fueron devueltas por parte del personal policial.

El sujeto fue detenido por su eventual participación en el ilícito denunciado y, de igual manera, se estableció que pasará a control de detención.

PURANOTICIA