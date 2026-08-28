Carabineros detiene a siete personas durante nueva «Ronda Impacto» en Concón

Siete personas fueron detenidas durante una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros en la comuna de Concón, operativo que además permitió cursar 26 infracciones y concretar 132 fiscalizaciones en distintos puntos del territorio.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, entre los detenidos se encuentra una persona que mantenía una orden judicial vigente, mientras que otros procedimientos estuvieron relacionados con carreras clandestinas, infracción a la Ley 20.000 de drogas, conducción de un camión sin licencia profesional, conducción en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas, ocultación de identidad y porte de elementos destinados a la comisión de delitos.

El capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la 4ª Comisaría de Carabineros de Concón, explicó que el operativo contempló servicios desplegados y georreferenciados en diferentes sectores de la comuna.

"En esta oportunidad, los servicios desplegados y georreferenciados permitieron detener a siete sujetos, entre ellos uno por orden vigente, uno por participar en carreras clandestinas, uno por ley 20.000, uno por conducir un camión sin la licencia profesional, uno por conducir en estado de ebriedad, uno por ocultación de identidad y una mujer por portar elementos para cometer delitos", detalló.

En materia de fiscalización, Carabineros realizó 49 controles vehiculares y 83 controles de identidad, totalizando 132 procedimientos de este tipo.

Asimismo, se cursaron 18 infracciones a la Ley de Tránsito y otras ocho por el artículo 25 de la Ley de Alcoholes, relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública.

El capitán Muñoz destacó que este tipo de operativos forman parte de un despliegue permanente que se realiza durante la semana y que busca concentrar los recursos policiales en aquellos lugares donde se han detectado determinadas problemáticas.

PURANOTICIA