Carabineros detiene a motociclista armado y con drogas en la ruta 5 Norte de La Ligua

Un motociclista fue detenido por funcionarios de Carabineros de la Tenencia Carreteras de Petorca luego de constatar que portaba un arma de fuego y drogas.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles 10, mientras se realizaban controles vehiculares en la ruta 5 Norte, en la comuna de La Ligua.

En el kilómetro 163 de la autopista, al fiscalizar una motocicleta conducida por un hombre, detectan que emanaba un fuerte olor característico a la marihuana.

Al solicitar sus documentos, el personal policial se percató que mantenía un arma de fuego tipo pistola en su cinturón, procediendo a su detención.

De igual forma, en el registro de sus vestimentas se encontró una bolsa transparente con marihuana en su interior y otro cargador de pistola.

Además, se incautaron municiones y cerca de $700.000 en efectivo.

El imputado, identificado con las iniciales P.E.C.H., de 28 años, es de nacionalidad chilena y registra antecedentes penales por infracción a la Ley 20.000, receptación y hurto, por lo que pasará a audiencia de control de detención durante este miércoles.

