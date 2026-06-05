Carabineros detiene a dos individuos con casi 2,8 kilos de pasta base durante fiscalización vehicular en Villa Alemana

Un procedimiento preventivo desarrollado por Carabineros en la comuna de Villa Alemana permitió la detención de dos personas que transportaban una importante cantidad de droga al interior de un vehículo.

El operativo se registró a las 10:00 horas de este viernes 5 de junio, cuando funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría realizaban controles preventivos en la comuna.

En ese contexto, fiscalizaron un automóvil con dos ocupantes, detectando que en el interior portaban una mochila que contenía cerca de 2 kilos 800 gramos de pasta base de cocaína. Tras el hallazgo, ambos sujetos fueron detenidos en el lugar.

Según los antecedentes proporcionados por la policía uniformada, los imputados son mayores de edad y registran antecedentes penales.

El mayor Heriberto Albanés, comisario de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, destacó el resultado del procedimiento y señaló que "gracias al trabajo especializado de personal SIP de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, se logró la detención de dos personas mayores de edad que transportaban una importante cantidad de droga al interior de un vehículo fiscalizado en la comuna".

Asimismo, explicó que "en el procedimiento se incautaron cerca de dos kilos y 800 gramos de pasta base de cocaína, sustancia que fue sometida a prueba de campo con resultado positivo".

La autoridad policial agregó que "este tipo de procedimientos permite sacar de circulación una importante cantidad de dosis destinadas al tráfico ilícito de drogas, contribuyendo directamente a la seguridad de nuestros vecinos".

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos serán puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer el origen y destino de la droga incautada.

PURANOTICIA