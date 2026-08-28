Carabineros detiene a cuatro personas y desarticula punto de venta de drogas en Cabildo

Cuatro personas adultas fueron detenidas por Carabineros tras un operativo que permitió desarticular un punto de venta de drogas en la comuna de Cabildo.

El procedimiento fue desarrollado por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Local por microtráfico de drogas, contemplado en el artículo 4° de la Ley 20.000.

Las diligencias permitieron a los funcionarios incautar 144 envoltorios de papel cuadriculado que contenían una sustancia que correspondería a pasta base de cocaína, con un peso bruto de 36 gramos.

Durante el procedimiento también fueron encontrados $59 mil en dinero en efectivo, presuntamente vinculados a la actividad investigada.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los cuatro detenidos mantienen antecedentes por detenciones previas, principalmente por delitos relacionados con tráfico de drogas y robos.

De hecho, uno de ellos registra 20 reiteraciones, 11 de carácter penal; otro mantiene 11 reiteraciones, seis penales; un tercero registra 11 reiteraciones, tres penales; mientras que la cuarta persona acumula tres reiteraciones, una de ellas de carácter penal.

Tras el operativo, los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser puestos ante el tribunal correspondiente y enfrentar la respectiva audiencia de control de detención.

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