Carabineros detecta desarmaduría ilegal en propiedad de Catemu y recupera dos vehículos robados en la región Metropolitana

Luego de recibir un comunicado radial de la Central de Comunicaciones (Cenco), carabineros de la Tenencia de Catemu se trasladaron al sector rural de la comuna para verificar la presencia de un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

Una vez en el inmueble sindicado en la denuncia, se encontraron una serie de vehículos y especies en su interior, logrando establecer que dos de los automóviles mantenían encargo vigente por el delito de robo desde la región Metropolitana.

Asimismo, los funcionarios de la policía uniformada constataron que el inmueble en cuestión operaba como una desarmaduría ilegal; esto, tras encontrarse diversas piezas de vehículos tales como motores, puertas, entre otros.

Por lo anterior, Carabineros procedió a la detención de un hombre identificado con las iniciales L.A.P., de 42 años, de nacionalidad chilena con antecedentes penales.

El imputado, por instrucción del Ministerio Público, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA