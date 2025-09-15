Carabineros detalló al Gobernador de Valparaíso su despliegue y plan de seguridad ad portas de las Fiestas Patrias en la región

En la antesala a las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con la general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona de Carabineros, para revisar los despliegues y planes logísticos de la policía uniformada durante estos días festivos en la zona.

Se proyecta que la región de Valparaíso vuelva a ser protagonista como uno de los principales destinos de interés turístico a nivel nacional, con más de 400 mil viajes, especialmente a comunas como como Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar, según estipula la subsecretaría de Turismo, lo que se traduciría en cifras positivas para el rubro local.

El gobernador Mundaca explicó que el objetivo de la cita era "ver de qué manera Carabineros va a destinar fuerzas y medios, a propósito de los días que se avecinan, la celebración de nuestras fiestas patrias. Sabemos que va a haber un refuerzo policial, habilitación de dos unidades policiales: una en Alejo Barrios y otra en Sporting, lugares que van a ser de mucha confluencia de público que nos va a visitar”.

Este aumento de la población flotante involucra un mayor despliegue por parte de Carabineros con el objetivo de resguardar la seguridad y tranquilidad de todos.

La general Vásquez comentó que "estuvimos viendo –primero– el despliegue de Carabineros en las festividades de Fiestas Patrias, los diferentes servicios que se van a desarrollar, la cantidad de dotación y medios logísticos que van a realizar diferentes operaciones policiales, que van en directa seguridad de las personas. También vimos la planificación de fondas y ramadas, y cómo ellas se van a ir desarrollando en estos cincos días, junto con los controles vehiculares que se van a hacer en rutas y la prevención, a través del servicio Senda y Carabineros en conjunto”.

En la instancia se recalcó en la importancia de la actividad turística en la región de Valparaíso como motor de la economía local, pero también hubo un llamado a los visitantes a cuidar y respetar los entornos de interés turístico del territorio.

En este marco, el Ministerio de Obras Públicas anunció la implementación de un plan especial con medidas de contingencia y seguridad vial en la región, que incluyen "peajes a luca" para los vehículos que retornan a Santiago, la restricción de camiones en algunas rutas como la 68 y la 5 Norte, el refuerzo de asistencia en las carreteras.

CARTERA DE INVERSIÓN

En la reunión, la máxima autoridad regional también revisó junto a la general Vásquez la cartera de proyectos de la institución en la V Región, reforzando el compromiso del Gobierno Regional con las medidas y herramientas que permitan aumentar y resguardar la seguridad.

Mundaca señaló que "tuvimos posibilidad de ver y evaluar la cartera de inversión que tiene Carabineros de Chile en nuestra región y de qué manera el Gobierno Regional también se compromete a financiar inversiones que son tremendamente importantes para dotar de tranquilidad, seguridad a quienes habitamos la región de Valparaíso. Nuestro compromiso con Carabineros, cuando de seguridad, bienestar y felicidad se trata, es un compromiso invariable”.

