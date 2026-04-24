Carabineros destaca ventajas del nuevo sistema municipal de cámaras en Viña del Mar, pero insta a locatarios a mejorar los suyos

En medio de la preocupación ciudadana por una serie de robos que han afectado a locales comerciales en el Barrio Poniente de Viña del Mar, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Carabineros de la comuna, detalló en Puranoticia Matinal, las estrategias que se están implementando para frenar esta tendencia.

Si bien, la autoridad de la policía uniformada enfatizó que los delitos generales en la comuna han registrado una baja del 23%, reconoció un alza focalizada en los ilícitos de robo en lugar no habitado que afectan directamente a locatarios del sector.

Uno de los puntos centrales de la estrategia es la reciente modernización del sistema de televigilancia. Según explicó el oficial de Carabineros, el nuevo sistema municipal cuenta con una ventaja tecnológica clave: la capacidad de integración.

“El sistema que instala la Municipalidad tiene la particularidad de que puede enlazar las cámaras de otros sistemas, y esto va a permitir en el fondo tener un radio de cobertura mucho mayor”, señaló el coronel Guaita.

Este avance es fundamental, ya que actualmente se está trabajando para que la Prefectura de Viña del Mar cuente con una "central espejo", que permita a Carabineros el acceso directo y en tiempo real a las imágenes, algo que ahora está gestionado exclusivamente por personal municipal.

BRECHA EN EL SECTOR PRIVADO

A pesar de los esfuerzos públicos, el Prefecto de Carabineros advirtió que aún existe una brecha de seguridad en los propios establecimientos. Tras un relevamiento en 55 locales afectados, se detectó que el 25% no cuenta con cámaras. Peor aún, en muchos de los que sí tienen, los dispositivos no graban o funcionan solo como elementos distractores.

“Al momento de llegar a levantar la evidencia, no tenemos medios de prueba o no tenemos mayores características que nos permitan poder vincular a los autores”, lamentó el uniformado, haciendo un llamado a los comerciantes a mejorar sus sistemas para que puedan ser enlazados a la red municipal.

Durante la entrevista, el coronel Guaita también abordó la frustración que genera la reincidencia delictual. Informó que recientemente se logró la detención de nueve personas por robos en locales comerciales, muchas de las cuales poseen un historial delictivo extenso.

“Tenemos personas detenidas con más de 40 reiteraciones, 30 reiteraciones por diferentes delitos (...) lamentablemente la penalidad es muy baja”, explicó. También describió la situación como un desafío constante para el personal: “Es lamentable, es frustrante muchas veces, me imagino la impotencia que tiene la gente”.

Finalmente, la autoridad reafirmó el compromiso de Carabineros mediante patrullajes nocturnos, tanto de uniforme como de civil, en conjunto con seguridad municipal. Se espera que, en una próxima reunión, agendada para el 30 de este mes, se evalúen los primeros resultados de este plan de contingencia que busca devolver la tranquilidad a uno de los barrios gastronómicos y comerciales más importantes de Viña del Mar.

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