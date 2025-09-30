Carabineros destaca carácter pacífico del operativo en la toma de Quilpué: "No hemos tenido situaciones violentas ni agresivas"

Sin incidentes comenzaron las obras de demolición de la toma Calicheros de Quilpué, levantada en terrenos del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 poco después de haber denunciado públicamente la usurpación. El operativo cuenta con el apoyo de 250 carabineros.

En el lugar, la capitán de Carabineros, Javiera García, quien asumió la labor de vocera, señaló que "hasta el momento ha sido pacífico, toda la gente está sacando sus cosas, se le están dando todas las facilidades, Carabineros está desplegado con distintas unidades, Control de Orden Público y agentes de diálogo".

Añadió que "estamos ahora verificando el tendido eléctrico, que ya no tenga electricidad, para eso se está haciendo peritaje respectivo y posterior a esto ya comenzaría a ingresar la maquinaria".

Reiteró que "hasta el momento no hemos tenido ninguna situación violenta ni agresiva por parte de las personas que están acá, alrededor de 50 aproximadamente retirando sus pertenencias"

También enfatizó que "estamos trabajando conforme a un mandato judicial, lo que hemos hecho hasta el momento es estar dialogando, por eso están aquí los agentes de diálogo. No hemos registrado ningún episodio violento por parte de los pobladores, al contrario, y se están dando las facilidades para que ellos retiren todas las cosas que aún les quedan".

Finalmente, resaltó que "lo que se mantiene es una orden demolición, pero se están dando todas las facilidades para que las personas saquen todas sus cosas, se retiren, sea un trabajo tanto colaborativo y también pacífico y posterior se hará el ingreso de las maquinarias para la demolición de todas las cosas que pudiesen quedar en el lugar".

