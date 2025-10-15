Carabineros de Valparaíso detienen a sujeto que conducía automóvil robado en Curacaví

En el marco de diligencias instruidas por la Fiscalía local de Viña del Mar, carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) Valparaíso logró la detención de un individuo por el delito de receptación de vehículo motorizado.

De igual forma, el sujeto fue capturado por infracción al artículo 192, letras e, h, i y k de la Ley de Tránsito y uso malicioso de instrumento público.

El procedimiento se llevó a cabo en la comuna de Curacaví, en la región Metropolitana, donde los efectivos policiales ubicaron un vehículo marca Suzuki, modelo Baleno que portaba placas patentes con encargo vigente por extravío.

Durante la inspección del automóvil en cuestión, los uniformados detectaron que la serie de chasis y motor presentaba alteraciones.

Tras aplicar peritaje químico, se estableció que la identificación original correspondía a un auto con encargo vigente por robo desde agosto de 2025.

Por instrucción del fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para la correspondiente audiencia de control de detención.

