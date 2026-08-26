Carabineros busca aumentar su contingente en la región de Valparaíso y amplía requisitos de admisión

En el marco del proceso de admisión institucional, la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vázquez, abordó en Puranoticia.cl la necesidad de incrementar el contingente policial y realizó un llamado a los jóvenes de la región a incorporarse a las filas de la institución. La autoridad destacó, además, las recientes mejoras en las condiciones económicas y los beneficios asociados al servicio.

Con el objetivo de hacer frente a la falta de personal en las calles, Carabineros ha impulsado una serie de modificaciones reglamentarias e incentivos para atraer a nuevas promociones, entre ellas la ampliación de los rangos de postulación y un mayor respaldo económico durante el periodo de formación.

"Efectivamente, una de las medidas que se ha tomado en Carabineros de Chile es propender a que los jóvenes puedan postular a este nuevo proceso de admisión que se va a dar desde aquí en adelante. Nosotros en Carabineros de Chile tenemos dos escuelas’’.

La general Vázquez explicó que uno de los principales cambios corresponde a las condiciones económicas que reciben los estudiantes durante su proceso de formación.

"Existe una modificación que fue aceptada por el Ejecutivo, la cual propone que estas nuevas promociones, que tenían una subvención muy baja (...) se aumentó la cifra, y además de aumentarse la cifra, al tercer semestre ellos reciben su sueldo como que estuvieran en condiciones normales de egreso.''

NUEVOS REQUISITOS

Entre las principales modificaciones al proceso de admisión se encuentra la ampliación del rango etario para postular, que ahora llega hasta los 30 años, junto con una reducción de las exigencias de estatura mínima y la posibilidad de ingresar a la institución siendo padre o madre soltero.

De acuerdo con la jefa de la V Zona, la ampliación de la edad busca incorporar a personas que puedan aportar experiencias y conocimientos adquiridos previamente.

"Hasta los 30 años justamente porque es una carrera donde a veces los jóvenes ya vienen con una formación y se aprovecha también la experiencia que han tenido fuera de Carabineros''.

En cuanto a los requisitos físicos, la autoridad destacó la reducción de la estatura mínima exigida para ampliar el universo de postulantes.

"Justamente la estatura se disminuyó, justamente para que se ampliara el rango de postulantes. En el tiempo que nosotros entramos (...) la estatura mínima para la mujer era un metro setenta, ahora ya bajó a un metro cincuenta’’.

Formación profesional y estabilidad laboral

La autoridad regional también resaltó las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento profesional que ofrece Carabineros a través de sus distintas especialidades, entre ellas el OS-7, OS-9 e inteligencia.

En ese sentido, enfatizó que, si bien la institución ofrece estabilidad laboral, el principal llamado está relacionado con la vocación de servicio público y el compromiso con el país.

"Es un trabajo seguro pero de servicio público, con sueldos de acuerdo a las condiciones que tenemos como empleado público’’.

Finalmente, la general Patricia Vázquez invitó a los jóvenes interesados en desarrollar una carrera dentro de la institución a considerar el proceso de admisión como una oportunidad de servicio y realización personal.

"Independientemente de que tú quieras desarrollar una carrera, si quieres servir a tu país, si quieres entregar algo más de tu espíritu a nuestra nación, postula a Carabineros. Te va a dar la opción de realmente realizarte’’.

PURANOTICIA