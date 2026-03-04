EFE Valparaíso suma tres nuevos servicios desde estación El Belloto

Durante la mañana de este denominado “Súper miércoles", el Gerente General de EFE Valparaíso junto a la alcaldesa de Quilpué llegó hasta la estación El Belloto para inspeccionar una de las medidas que tomó la empresa estatal de transportes en el marco del Plan Marzo.

Se trata de la inyección de tres servicios que comienzan en dicha estación durante la hora punta mañana jueves, lo que permite descongestionar y facilitar la movilidad de miles de usuarios de la ciudad del sol, los que ahora pueden transportarse de manera más cómoda a sus trabajos o casas de estudio.

Miguel Saavedra, Gerente General de EFE Valparaíso revisó en terreno esta medida, comentando que: “estamos monitoreando la inyección de tres trenes que se realizan desde la estación El Belloto en dirección costa y hemos visto que genera un impacto positivo porque en las estaciones siguientes, El Sol, Quilpué y Valencia, llegan trenes con capacidad disponible”.

En detalle, estos trenes comienzan su recorrido en la estación antes mencionada durante el horario de mayor afluencia de pasajeros. 07:17, 07:29 y 07:41 am son los horarios de estos servicios, los que desde este lunes han sido valorados positivamente por los vecinos de la capital de la provincia de Marga Marga. Carolina Campos, usuaria frecuente del tren comentó que “se agradece, como hoy es un súper miércoles yo creo que la medida que tomaron está acorde a lo que se está viviendo. Yo viajo casi todos los días desde El Belloto hasta la estación Puerto y regularmente viene lleno a esta hora, pero entiendo que hoy es un día de inicio de todo, de trabajadores, de colegios, entonces es muy buena la medida”.

Durante la jornada de inspección, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, conversó con los pasajeros que esperaban el tren, explicando y sociabilizando esta nueva medida que va en directo beneficio de los habitantes de la comuna. “EFE ha hecho este esfuerzo adicional donde ha aumentado su capacidad para transportar de manera más cómoda a los pasajeros y hacerlo especialmente en la estación Sargento Aldea de Villa Alemana y en la estación El Belloto de Quilpué, y de este modo, que las estaciones que tienen mayor concurrencia, como es la estación de Quilpué tenga mayor capacidad”.

El recorrido de las autoridades también incluyó una visita a la estación Valencia, la que vive su primer marzo, con el fin de evaluar en terreno el flujo de pasajeros y verificar la capacidad disponible que ofrecen estos servicios al llegar a esta nueva estación.

Para finalizar, el ejecutivo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado explicó que esta medida aumenta la capacidad de transporte y disminuye los tiempos de espera durante las mañanas. Además, se mantendrá un monitoreo constante del flujo de pasajeros durante estas semanas por lo que “el llamado a nuestros pasajeros es a informarse, a ver la frecuencia e itinerarios de estos nuevos trenes para que con ello tengamos un mejor transporte y movilidad”, concluyó el Gerente General.

PURANOTICIA