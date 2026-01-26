Carabinero resultó con lesiones tras ser atropellado por un adolescente que fue herido de bala y detenido en Papudo

Un carabinero fue atropellado por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, durante una fiscalización en la comuna de Papudo, región de Valparaíso.

El funcionario resultó con heridas de menor gravedad tras el hecho que se produjo en el sector de Pullally, en la ruta 5 Norte.

Personal policial intentó fiscalizar a los sujetos, quienes no hicieron caso a la orden de detenerse y se dieron a la fuga.

Esto dio inicio a una persecución que permitió la detención de los involucrados, donde se confirmó que uno de ellos es un adolescente.

Durante el procedimiento, Carabineros hizo uso de su arma de servicio, dejando al menor de edad con una herida en el rostro, aunque sin riesgo vital.

Cabe señalar que tanto el carabinero lesionado en una mano y una rodilla, como el antisocial, fueron derivados hasta el Hospital de La Ligua.



(Imagen referencial)

