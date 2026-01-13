Escalada de violencia no cesa en la megatoma de San Antonio: un carabinero baleado y ataques con una veintena de bombas molotov

La escalada de violencia que se vive en el marco del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio sumó un nuevo antecedente, luego que se confirmara que un funcionario de Carabineros resultó con heridas de bala en su codo izquierdo.

A las 5:40 horas de este martes 13 de enero, personal policial llegó a la calle Nuñez de Fonseca para despejar y asegurar una de las rutas de acceso al asentamiento irregular, instante en que se produjeron las primeras escaramuzas de la jornada.

En ese contexto, se registró el lanzamiento de una veintena de bombas incendiarias (molotov) hacia el personal de la policía uniformada que había llegado al perímetro, lo que obligó a extremar aún más las medidas de seguridad para poder actuar.

El terreno fue asegurado utilizando una serie de disuasivos químicos y de acuerdo a los protocolos vigentes. Así es como a las 7:00 horas ingresó un nuevo contingente policial al sector, instante donde se producen nuevos incidentes con pobladores.

Fue en este momento donde un sargento segundo de Carabineros recibió un impacto balístico de 9 milímetros a la altura de su codo izquierdo. Si bien, en primera instancia se indicó que fue herido de perdigón, luego se corroboró la información.

"Tenemos lesionado un sargento segundo, es un impacto balístico de 9 milímetros. Le han hecho una radiografía y lamentablemente es un impacto de bala. Él se encuentra bien, se encuentra estable y gracias a Dios fue sólo una lesión a la altura del codo izquierdo", indicó la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso.

Según indicó la uniformada, este grave hecho se suma a lo registrado este lunes 12 cuando un funcionario de la PDI resultó con heridas de perdigones, también en el marco del procedimiento de desalojo de la megatoma en el cerro Centinela.

Producto de lo mismo, Carabineros reconoció que los procedimientos en el lugar se tendrán que realizar de una manera más lenta que la proyectada inicialmente, con el objetivo de no tener que lamentar nuevos funcionarios policiales heridos.

"Eso nos llama a que los procedimientos o el actuar de Carabineros va a ser mucho más lento, ya que vamos a ir asegurando el terreno de a poco", agregó la oficial, quien reconoció que "estamos en terreno hostil, con gente organizada –de la misma toma o de sectores aledaños– y donde están actuando con mucha violencia".

Cabe hacer presente que el ataque al funcionario de Carabineros ya está siendo investigado por equipos especiales del OS9 y del OS7, en coordinación con el Ministerio Público, con la finalidad de poder establecer desde dónde están operando estos antisociales en contra del personal policial, tanto uniformado como de civil.

