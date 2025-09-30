Carabinero de franco detuvo a hombre que ingresó a robar a una oficina en Los Andes: sujeto mantiene un nutrido prontuario policial

Un hombre de 42 años fue detenido por el delito de robo por sorpresa y tenencia de elementos utilizados para la comisión de delitos.

Esto, luego de que un carabinero en su día libre presenciara que el sujeto sustrajo diversas especies desde una oficina ubicada en calle Las Heras mientras permanecía una persona en el interior.

De esta manera, el uniformado no dudó el ir tras el individuo y retenerlo. En ese instante, patrullaban por el lugar carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes procediendo a la detención y traslado a la Unidad del imputado quien mantiene un nutrido prontuario policial.

En la mochila que portaba el individuo se encontró un computador, un teléfono celular iPhone 14 Pro, una cartera con documentos personas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, así también un destornillador de punta.

Cabe señalar que el fiscal de turno dispuso que el detenido fuese puesto a disposición del Tribunal.

