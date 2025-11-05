Carabinera de retén en Putaendo lideró exitosa atención de parto de emergencia

En un notable acto de vocación y servicio, carabineros del Retén Quebrada Herrera, en la comuna de Putaendo, respondieron con rapidez y eficiencia a una emergencia en la que una mujer se encontraba en trabajo de parto.

A las 12:50 horas, un vehículo color blanco se acercó al destacamento solicitando asistencia urgente. La llamada provenía de la calle Ortiz, número 600, ubicada a pocos metros del retén.

La suboficial de guardia, cabo primero Margarita Olivares actuó de inmediato, dirigiéndose al lugar para prestar los primeros auxilios a la madre, identificada como D.B.M.A., de 31 años.

Reconociendo la gravedad de la situación, la carabinera contactó al personal del SAMU para coordinar la atención médica necesaria.

A las 13:00 horas, en un entorno controlado y con la ayuda de la cabo primero Olivares, la mujer dio a luz con éxito a un saludable lactante. Posteriormente, el equipo de SAMU llegó al lugar para verificar el estado de salud, tanto de la madre como del recién nacido, quienes mantenían signos vitales estables.

Ambos fueron trasladados al Hospital San Camilo para recibir atención médica continua.

Desde la institución indicaron que "este hecho pone de manifiesto la vital función de Carabineros en la comunidad, no solo en situaciones de seguridad, sino también en momentos críticos de emergencia médica. La pronta y eficaz respuesta del Retén Quebrada Herrera es un ejemplo del compromiso y dedicación de sus efectivos hacia la ciudadanía".

PURANOTICIA